У Києві через атаку РФ горів дах багатоповерхівки

Пожежник гасить вогонь. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські окупанти в ніч проти 12 травня після того, як закінчилося триденне перемир'я, знову повернулися до атак по Києву. Внаслідок спроб ворожої атаки у столиці палав дах однієї з багатоповерхівок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.

Перші наслідки атаки РФ на Київ

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі написав, що наслідки були зафіксовані на Оболоні.

"За уточненою інформацією, внаслідок падіння уламків БпЛА на дах 16-поверхового житлового будинку на Оболоні, виникла пожежа. Її ліквідували. В будинку пошкоджений дах технічного поверху. Інших руйнувань немає", — йдеться у повідомленні.

Водночас він додав, що за допомогою медиків ніхто не звертався.

Пост Кличка про наслідки атаки. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, цієї ночі, 12 травня, у Києві вперше після триденного перемир'я оголосили повітряну тривогу. Невдовзі в столиці лунали вибухи та було чути роботу ППО.

Також ми писали, що у Святошинському районі Києва за весь час повномасштабної війни пошкоджено 336 житлових будинків. Станом на зараз більшість об'єктів вже відновлені.