Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві через атаку РФ горів дах багатоповерхівки

У Києві через атаку РФ горів дах багатоповерхівки

Ua ru
Дата публікації: 12 травня 2026 06:00
У Києві через атаку РФ горів дах багатоповерхівки
Пожежник гасить вогонь. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські окупанти в ніч проти 12 травня після того, як закінчилося триденне перемир'я, знову повернулися до атак по Києву. Внаслідок спроб ворожої атаки у столиці палав дах однієї з багатоповерхівок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.

Перші наслідки атаки РФ на Київ

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі написав, що наслідки були зафіксовані на Оболоні.

"За уточненою інформацією, внаслідок падіння уламків БпЛА на дах 16-поверхового житлового будинку на Оболоні, виникла пожежа. Її ліквідували. В будинку пошкоджений дах технічного поверху. Інших руйнувань немає", — йдеться у повідомленні.

Водночас він додав, що за допомогою медиків ніхто не звертався.

Читайте також:
Обстріл Києаа 12 травня - горіла багатоповерхівка
Пост Кличка про наслідки атаки. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, цієї ночі, 12 травня, у Києві вперше після триденного перемир'я оголосили повітряну тривогу. Невдовзі в столиці лунали вибухи та було чути роботу ППО.

Також ми писали, що у Святошинському районі Києва за весь час повномасштабної війни пошкоджено 336 житлових будинків. Станом на зараз більшість об'єктів вже відновлені.

Київ пожежа обстріли
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації