Головна Київ У Києві вперше після перемир'я оголосили повітряну тривогу

У Києві вперше після перемир'я оголосили повітряну тривогу

Дата публікації: 12 травня 2026 03:34
Термінов новина

Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, в ніч проти 12 травня. Причиною стала загроза застосування дронів і наразі в столиці перша тривога, яку після після триденного перемир'я з РФ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

Повітряна тривога у Києві 12 травня

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні КМВА в Telegram о 03:27.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили, що у Київській області зафіксовано ціла група безпілотників. Водночас моніторингові канали пишуть, що на столицю летять близько 30 одиниць дронів.

Зазначимо, що тривога також є і в інших регіонах. Причиною сигналу теж є фіксації дронів.

Новина доповнюється...

Київ дрон Шахід-136 війна в Україні
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
