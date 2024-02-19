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На Київщині чоловік прикув до батареї свою співмешканку — подробиці

19 лютого 2024 11:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Київщині чоловік прикув до батареї свою співмешканку — подробиці
Рятувальник знімає ціпок. Фото: ДСНС Київщини
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Бориспільському районі жінка просиділа чотири години прикутою до батареї. За її словами, це зробив її співмешканець та пішов.

Про це повідомила пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій Київщини в Telegram у понеділок, 19 лютого.

Жінку прикули до батареї

До рятувальників надійшло повідомлення від поліції про те, що потрібна допомога з перерізання металевого ланцюга. На місці вони побачили жінку, що була прикута ціпком до труби опалення.

У будинку також знаходились двоє родичів постраждалої.

"Зі слів самої "поневоленої", її "припнув" в хаті співмешканець і пішов. А жінка просиділа так близько чотирьох годин", — йдеться у повідомленні.

Так, рятувальники перерізали ланцюг за допомогою гідравлічних ножиць, а з обставинами події лишилися розбиратися правоохоронці.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, що у місті Яготин Київської області рятувальники дістали з річки тіло потопельника. Воно знаходилося за 300 м від берега водойми.

Також ми писали, що у Шевченківському районі Києва сталася пожежа у квартирі багатоповерхівки. Поліцейські спільно з рятувальниками евакуювали чоловіка з вогняної пастки, що виникла на восьмому поверсі.

ДСНС
поліція
Київська область
рятувальники
Бориспіль

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