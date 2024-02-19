На Київщині чоловік прикув до батареї свою співмешканку — подробиці

Рятувальник знімає ціпок. Фото: ДСНС Київщини

У Бориспільському районі жінка просиділа чотири години прикутою до батареї. За її словами, це зробив її співмешканець та пішов.

Про це повідомила пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій Київщини в Telegram у понеділок, 19 лютого.

Жінку прикули до батареї

До рятувальників надійшло повідомлення від поліції про те, що потрібна допомога з перерізання металевого ланцюга. На місці вони побачили жінку, що була прикута ціпком до труби опалення.

У будинку також знаходились двоє родичів постраждалої.

"Зі слів самої "поневоленої", її "припнув" в хаті співмешканець і пішов. А жінка просиділа так близько чотирьох годин", — йдеться у повідомленні.

Так, рятувальники перерізали ланцюг за допомогою гідравлічних ножиць, а з обставинами події лишилися розбиратися правоохоронці.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, що у місті Яготин Київської області рятувальники дістали з річки тіло потопельника. Воно знаходилося за 300 м від берега водойми.

Також ми писали, що у Шевченківському районі Києва сталася пожежа у квартирі багатоповерхівки. Поліцейські спільно з рятувальниками евакуювали чоловіка з вогняної пастки, що виникла на восьмому поверсі.