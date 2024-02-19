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На Киевщине мужчина приковал к батарее свою сожительницу — подробности

19 февраля 2024 11:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Киевщине мужчина приковал к батарее свою сожительницу — подробности
Спасатель снимает цепь. Фото: ГСЧС Киевщины
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Бориспольском районе женщина просидела четыре часа прикованной к батарее. По ее словам, это сделал ее сожитель и ушел.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Киевщины в Telegram в понедельник, 19 февраля.

Женщину приковали к батарее

Спасителям поступило сообщение от полиции о том, что нужна помощь по перерезанию металлической цепи. На месте они увидели женщину, прикованную цепью к трубе отопления.

В доме также находились двое родственников пострадавшей.

"Со слов самой "порабощенной", ее "приковал" в доме сожитель и ушел. А женщина просидела так около четырех часов", — говорится в сообщении.

Так, спасатели перерезали цепь с помощью гидравлических ножниц, а с обстоятельствами происшествия остались разбираться правоохранители.

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Скриншот поста ГСЧС

Напомним, что в городе Яготин в Киевской области спасатели достали из реки тело утопленника. Оно находилось в 300 м от берега водоема.

Также мы писали, что в Шевченковском районе Киева произошел пожар в квартире многоэтажки. Полицейские совместно со спасателями эвакуировали мужчину из огненной ловушки, возникшую на восьмом этаже.

ГСЧС
полиция
Киевская область
спасатели
Борисполь

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