На Київщині чоловік загинув через напад комах

Поліція на місці події. Фото: Поліція Київщини\Telegram

У понеділок, 2 жовтня, на Київщині на чоловіка напали та покусали шершні. На жаль, він помер на місці події.

Про це повідомляє Поліція Київщини.

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Повідомляється, що чоловік був мешканцем села Антонів. У понеділок він пішов до берега місцевої річки для того, щоб зрізати дерево.

Однак, вже після падіння і в момент його розпилювання, з дерева вилетіли шершні. Комахи смертельно обкусали чоловіка.

На жаль, 55-річний мешканець помер на місці події.

"У випадку виявлення кубл з небезпечними комахами, які можуть загрожувати життю чи здоров’ю громадян, радимо громадянам телефонувати рятувальникам за номерами спецліній "101" або "112" для їх знешкодження", — закликають у поліції.

Нагадаємо, 3 жовтня у Києві військовий у стані сп’яніння застрелив двох побратимів і втік із місця злочину. Правоохоронці все ж затримали розбійника. Чоловіку загрожує до 15 років за ґратами.

Додамо, 2 жовтня у Києві з балкона багатоповерхівки впали дівчина та хлопець. Внаслідок цього обоє загинули на місці.