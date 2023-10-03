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На Київщині чоловік загинув через напад комах

3 жовтня 2023 13:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Київщині чоловік загинув через напад комах
Поліція на місці події. Фото: Поліція Київщини\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У понеділок, 2 жовтня, на Київщині на чоловіка напали та покусали шершні. На жаль, він помер на місці події.

Про це повідомляє Поліція Київщини. 

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Повідомляється, що чоловік був мешканцем села Антонів. У понеділок він пішов до берега місцевої річки для того, щоб зрізати дерево. 

Однак, вже після падіння і в момент його розпилювання, з дерева вилетіли шершні. Комахи смертельно обкусали чоловіка. 

На жаль, 55-річний мешканець помер на місці події.

"У випадку виявлення кубл з небезпечними комахами, які можуть загрожувати життю чи здоров’ю громадян, радимо громадянам телефонувати рятувальникам за номерами спецліній "101" або "112" для їх знешкодження", — закликають у поліції. 

Нагадаємо, 3 жовтня у Києві військовий у стані сп’яніння застрелив двох побратимів і втік із місця злочину. Правоохоронці все ж затримали розбійника. Чоловіку загрожує до 15 років за ґратами.

Додамо, 2 жовтня у Києві з балкона багатоповерхівки впали дівчина та хлопець. Внаслідок цього обоє загинули на місці.

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