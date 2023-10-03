На Київщині чоловік загинув через напад комах
У понеділок, 2 жовтня, на Київщині на чоловіка напали та покусали шершні. На жаль, він помер на місці події.
Про це повідомляє Поліція Київщини.
Що відомо про смертельний інцидент
Повідомляється, що чоловік був мешканцем села Антонів. У понеділок він пішов до берега місцевої річки для того, щоб зрізати дерево.
Однак, вже після падіння і в момент його розпилювання, з дерева вилетіли шершні. Комахи смертельно обкусали чоловіка.
На жаль, 55-річний мешканець помер на місці події.
"У випадку виявлення кубл з небезпечними комахами, які можуть загрожувати життю чи здоров’ю громадян, радимо громадянам телефонувати рятувальникам за номерами спецліній "101" або "112" для їх знешкодження", — закликають у поліції.
Нагадаємо, 3 жовтня у Києві військовий у стані сп’яніння застрелив двох побратимів і втік із місця злочину. Правоохоронці все ж затримали розбійника. Чоловіку загрожує до 15 років за ґратами.
Додамо, 2 жовтня у Києві з балкона багатоповерхівки впали дівчина та хлопець. Внаслідок цього обоє загинули на місці.