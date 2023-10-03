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В Киевской области мужчина погиб из-за нападения насекомых

3 октября 2023 13:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киевской области мужчина погиб из-за нападения насекомых
Полиция на месте происшествия. Фото: Полиция Киевщины\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В понедельник, 2 октября, в Киевской области на мужчину напали и покусали шершни. К сожалению, он скончался на месте происшествия.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

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Сообщается, что мужчина был жителем села Антонов. В понедельник он отправился к берегу местной реки для того, чтобы срезать дерево.

Однако, уже после падения и в момент его распиловки, из дерева вылетели шершни. Насекомые смертельно обкусали мужчину.

К сожалению, 55-летний житель скончался на месте происшествия.

"В случае обнаружения притона с опасными насекомыми, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, советуем гражданам звонить спасателям по номерам спецлиний "101" или "112" для их обезвреживания", — призывают в полиции.

Напомним, 3 октября в Киеве военный в состоянии опьянения застрелил двух собратьев и скрылся с места преступления. Правоохранители все же задержали разбойника. Мужчине грозит до 15 лет за решеткой.

Добавим, 2 октября в Киеве с балкона многоэтажки упали девушка и парень. В результате оба погибли на месте.

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