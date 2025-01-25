На Киевщине дрон попал в жилую девятиэтажку - детали

Поврежденный дом. Фото: ОВА

Российские войска в ночь на субботу, 25 января, атаковали дронами Киевскую область. Один из беспилотников попал в девятиэтажный жилой дом.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.

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В одном из населенных пунктов региона вражеский дрон повредил девятиэтажный жилой дом: там разрушены балконы с четвертого по восьмой этажи и выбиты оконные рамы.

Также в одном подъезде произошло разрушение перекрытия лестничной клетки. На месте работают все оперативные службы, продолжается обследование подъездов и разбор поврежденных конструкций.

Известно, что помещение является новостройкой и заселено частично. К счастью, пострадавших пока нет.

Кроме того, в другом районе Киевщины упали обломки сбитого дрона — произошло возгорание предприятия на площади 600 квадратных метров, пожар ликвидировали.

Скриншот поста ОВА

Напомним, вчера Россия атаковала Фастовский район и Бровары Киевской области. Там известно о погибших, повреждены дома.

Корреспондент Новини.LIVE побывал в Броварах на месте атаки и расспросил жителей о деталях атаки.

Также в фоторепортаже мы показали, как оправляется от российской атаки Глеваха на Киевщине.