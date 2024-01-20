У Києві на Кільцевій дорозі сталася смертельна ДТП

ДТП у Святошинському районі. Фото: Нацполіція

У Святошинському районі Києва сталася смертельна ДТП сьогодні, 20 січня. Водій автомобіля в'їхав в автобус на зупинці громадського транспорту.

Про це повідомляє Нацполіція.

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ДТП у Святошинському районі

Так, дорожньо-транспортна пригода сталася на Кільцевій дорозі у Святошинському районі столиці.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем Mercedes й автобусом, який знаходився біля зупинки громадського транспорту.

ДТП на Кільцевій. Фото: Нацполіція

Внаслідок ДТП загинув чоловік, який знаходився на зупинці, водія автівки Toyota затримали. Пасажир автівки також отримав тілесні ушкодження, його ушпиталили.

Автівка, на якій вчинили ДТП. Фото: Нацполіція

"На місці події працюють наряд патрульної поліції та слідчі з розслідування ДТП главку поліції", — зазначили в поліції.

Нагадаємо, що у Голосіївському районі Києва водій легкового авто марки Volvo вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду. За це йому загрожує до десяти років в'язниці.

Також ми писали, що на Київщині водій наїхав на 16-річного підлітка та втік з місця ДТП. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали порушника.