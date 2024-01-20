У Києві на Кільцевій дорозі сталася смертельна ДТП
У Святошинському районі Києва сталася смертельна ДТП сьогодні, 20 січня. Водій автомобіля в'їхав в автобус на зупинці громадського транспорту.
Про це повідомляє Нацполіція.
ДТП у Святошинському районі
Так, дорожньо-транспортна пригода сталася на Кільцевій дорозі у Святошинському районі столиці.
За попередньою інформацією, водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем Mercedes й автобусом, який знаходився біля зупинки громадського транспорту.
Внаслідок ДТП загинув чоловік, який знаходився на зупинці, водія автівки Toyota затримали. Пасажир автівки також отримав тілесні ушкодження, його ушпиталили.
"На місці події працюють наряд патрульної поліції та слідчі з розслідування ДТП главку поліції", — зазначили в поліції.
Нагадаємо, що у Голосіївському районі Києва водій легкового авто марки Volvo вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду. За це йому загрожує до десяти років в'язниці.
Також ми писали, що на Київщині водій наїхав на 16-річного підлітка та втік з місця ДТП. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали порушника.
Читайте Новини.LIVE!