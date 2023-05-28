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На Київщині мотоцикліст влетів у людей на пішохідному переході: шокуюче відео

28 травня 2023 13:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Київщині мотоцикліст влетів у людей на пішохідному переході: шокуюче відео
Наслідки ДТП у Києві. Фото: t.me/andrii_nebytov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У неділю, 28 травня, у Києві трапилася жахлива ДТП. 18-річний водій мотоцикла на швидкості врізався в автомобіль, а тоді влетів у пішоходів.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції України в Київській області Андрій Нєбитов.

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Як розповів Нєбитов, 18-річний водій мотоцикла Yamaha проігнорував червоне світло та врізався у легковик, а потім влетів у групу пішоходів.

За попередніми даними, до лікарні госпіталізували водія та пасажира мотоцикла, а також трьох громадян, які рухалися узбіччям. Всі потерпілі отримали численні травми важкого та середнього ступеня. 

Нагадаємо, 26 травня на трасі Київ-Знам’янка зіткнулися два автомобілі. Двоє водіїв 38-річного віку загинули.

Також 25 травня у Броварському районі Київської області сталася автокатастрофа. На автодорозі Київ — Харків перекинувся бензовоз. Внаслідок інциденту розпочалася пожежа.

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