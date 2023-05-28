В Киевской области мотоциклист влетел у людей на пешеходном переходе: шокирующее видео

Последствие ДТП в Киевской области. Фото: t.me/andrii_nebytov

В воскресенье, 28 мая, в Киеве произошло ужасное ДТП. 18-летний водитель мотоцикла на скорости врезался в автомобиль, а затем влетел в пешеходов.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Андрей Небытов.

Читайте также:

ДТП в Киеве 28 мая

Как рассказал Небытов, 18-летний водитель мотоцикла Yamaha проигнорировал красный свет и врезался в автомобиль, а затем влетел в группу пешеходов.

По предварительным данным, в больницу госпитализировали водителя и пассажира мотоцикла, а также троих двигавшихся по обочине граждан. Все потерпевшие получили многочисленные травмы тяжелой и средней степени

Напомним, 26 мая на трассе Киев-Знаменка столкнулись два автомобиля. Два водителя 38-летнего возраста погибли.

Также 25 мая в Броварском районе Киевской области произошла автокатастрофа. На автодороге Киев — Харьков перевернулся бензовоз. В результате инцидента начался пожар.