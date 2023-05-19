В Київській області лікарі борються за життя підлітка, який покатався на вагоні

На Бориспільщині двоє підлітків влаштували розваги на вантажних коліях. Фото: Андрій Нєбитов

Смертельно-небезпечні розваги собі влаштували підлітки в Бориспільському районі Київської області. Там хлопці катались на вантажних вагонах.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

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Зазначається, що двоє товаришів на Бориспільщини вирішили влаштувати собі розваги на вантажних вагонах. Після невдалої спроби екстриму одного із підлітків знайшли з численними тяжкими травмами на коліях.

Медики відразу прибули на місце пригоди і забрали юнака до лікаря. Хлопець перебуває у тяжкому стані. Медики щосили борються за його життя.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Броварах спіймали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 4-річної дівчинки. Зазначається, що у передмісті Києва, Броварах, зґвалтували неповнолітню, чотирирічну дівчинку. Поліція затримала підозрюваного — 48-річного рецидивіста, який раніше був засуджений за грабіж та розбій.

Також поліцейські Київської області виявили кілька місць падіння уламків збитих російських ракет. Ніхто з українців не постраждав, суттєвих руйнувань також не зафіксовано.