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В Київській області лікарі борються за життя підлітка, який покатався на вагоні

19 травня 2023 20:16
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
В Київській області лікарі борються за життя підлітка, який покатався на вагоні
На Бориспільщині двоє підлітків влаштували розваги на вантажних коліях. Фото: Андрій Нєбитов
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Смертельно-небезпечні розваги собі влаштували підлітки в Бориспільському районі Київської області. Там хлопці катались на вантажних вагонах.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

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Зазначається, що двоє товаришів на Бориспільщини вирішили влаштувати собі розваги на вантажних вагонах. Після невдалої спроби екстриму одного із підлітків знайшли з численними тяжкими травмами на коліях.

Медики відразу прибули на місце пригоди і забрали юнака до лікаря. Хлопець перебуває у тяжкому стані. Медики щосили борються за його життя.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Броварах спіймали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 4-річної дівчинки. Зазначається, що у передмісті Києва, Броварах, зґвалтували неповнолітню, чотирирічну дівчинку. Поліція затримала підозрюваного — 48-річного рецидивіста, який раніше був засуджений за грабіж та розбій.

Також поліцейські Київської області виявили кілька місць падіння уламків збитих російських ракет. Ніхто з українців не постраждав, суттєвих руйнувань також не зафіксовано.

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