Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 30 жовтня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики не прогнозують істотних опадів. Водночас вночі температура повітря знизиться до +3 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Погода в Києві та області 30 жовтня

Упродовж доби дощів не буде. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Погода в Україні 30 жовтня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

по Київській області вночі +3...+8 °C , вдень +7...+12 °C ;

, вдень ; у Києві вночі +6...+8 °C, вдень близько +10 °C.

Київ — останні новини

Як писали Новини.LIVE, 29 жовтня в Києві на вулиці Голосіївській автомобіль провалився під дорожнє покриття внаслідок аварії на водопровідній мережі. Причиною інциденту став витік води.

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А колишньому судді Олексію Тандиру призначили дев’ять років ув’язнення у справі про смертельну аварію на київському блокпості. Унаслідок ДТП загинув 22-річний військовослужбовець Національної гвардії України.

Крім того, сьогодні через значні затори в Києві вартість поїздок на таксі різко зросла. За дорогу з лівого берега столиці на правий пасажирам доводилось віддавати від 799 гривень.