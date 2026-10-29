Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 30 октября, ожидается облачная с прояснениями. Синоптики не прогнозируют значительных осадков. При этом ночью температура воздуха снизится до +3 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Погода в Киеве и области 30 октября

В течение суток дождей не будет. Ветер северо-восточного направления со скоростью 5–10 метров в секунду.

Погода в Украине 30 октября. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

по Киевской области ночью +3...+8 °C , днем +7...+12 °C ;

, днем ; в Киеве ночью +6...+8 °C, днём около +10 °C.

Киев — последние новости

Как писали Новини.LIVE, 29 октября в Киеве на улице Голосеевской автомобиль провалился под дорожное покрытие в результате аварии на водопроводной сети. Причиной инцидента стала утечка воды.

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А бывшему судье Алексею Тандыру назначили девять лет лишения свободы по делу о смертельном ДТП на киевском блокпосту. В результате ДТП погиб 22-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Кроме того, сегодня из-за значительных пробок в Киеве стоимость поездок на такси резко выросла. За поездку с левого берега столицы на правый пассажирам приходилось платить от 799 гривен.