Украли 14 млн грн на покупке укрытий — сообщили подозрения чиновникам

На Киевщине чиновники украли 14 млн грн на покупке укрытий
В Киевской области сообщили о подозрении пяти участникам организованной преступной группы, причастным к присвоению более 14 млн грн бюджетных средств. Деньги были выделены на закупку укрытий гражданской защиты для учебных заведений Киевской области.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины в четверг, 13 марта.
Украли 14 млн грн бюджетных средств
Во время проведения закупок быстровозводимых укрытий для учебных заведений должностные лица частной компании, сговорившись с должностными лицами органов местного самоуправления, осуществили поставку и монтаж укрытий гражданской защиты, которые не соответствуют требованиям ДБН и ДСТУ. Кроме того, не проводились контрольные испытания укрытий.
Детективы БЭБ провели обыски и изъяли документы по выполненным контрактам по поставке укрытий гражданской защиты. Кроме того, провели ряд дополнительных негласных следственных действий и собрали необходимую доказательную базу. Организатору преступной группы сообщили о подозрении.
Напомним, ранее в Киеве разоблачили растрату почти 410 тыс. гривен. Такую сумму переплатили за асфальтобетонную смесь.
Также мы писали о том, что начальнику Управления образования Подольской районной государственной администрации сообщили подозрение. Дело касается переплатына закупке удлинителей для укрытий на 130 тысяч гривен.
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