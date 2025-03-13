Украли 14 млн грн на покупке укрытий — сообщили подозрения чиновникам

Следователь БЭБ зачитывает сообщение о подозрении. Фото Бюро экономической безопасности Украины

В Киевской области сообщили о подозрении пяти участникам организованной преступной группы, причастным к присвоению более 14 млн грн бюджетных средств. Деньги были выделены на закупку укрытий гражданской защиты для учебных заведений Киевской области.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины в четверг, 13 марта.

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Во время проведения закупок быстровозводимых укрытий для учебных заведений должностные лица частной компании, сговорившись с должностными лицами органов местного самоуправления, осуществили поставку и монтаж укрытий гражданской защиты, которые не соответствуют требованиям ДБН и ДСТУ. Кроме того, не проводились контрольные испытания укрытий.

Сообщение БЭБ. Фото: скриншот

Детективы БЭБ провели обыски и изъяли документы по выполненным контрактам по поставке укрытий гражданской защиты. Кроме того, провели ряд дополнительных негласных следственных действий и собрали необходимую доказательную базу. Организатору преступной группы сообщили о подозрении.

Следователь в укрытии. Фото: Telegram/БЭБ

Обыски у фигурантов дела. Фото: Telegram/БЭБ

Сообщение о подозрении фигуранту дела. Фото: Telegram/БЭБ

Напомним, ранее в Киеве разоблачили растрату почти 410 тыс. гривен. Такую сумму переплатили за асфальтобетонную смесь.

Также мы писали о том, что начальнику Управления образования Подольской районной государственной администрации сообщили подозрение. Дело касается переплатына закупке удлинителей для укрытий на 130 тысяч гривен.