Атака дронами на Київщині — у Вишгородському районі постраждав чоловік

Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Київщини. Зранку 2 жовтня область зазнала чергової атаки дронами, внаслідок якої постраждали мирні жителі.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

На Київщині постраждав чоловік від атаки дронами

У Вишгородському районі через ворожий удар загорівся приватний будинок. Під час пожежі травмувався чоловік 1973 року народження. Лікарі діагностували у нього термічні опіки першого ступеня — постраждали руки, лоб та внутрішня поверхня стоп.

Потерпілого госпіталізували до місцевої лікарні, де йому надають усю необхідну медичну допомогу. Пожежу, спричинену атакою, вдалося ліквідувати.

Нагадаємо, у Бучі внаслідок атаки російських дронів горів санаторій. А вчора, 1 жовтня, на Київщині виникли перебої з електропостачанням внаслідок атаки безпілотниками.