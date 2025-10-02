Атака дронами на Київщині — у Вишгородському районі постраждав чоловік

На Київщині постраждав чоловік від атаки російських дронів
Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Київщини. Зранку 2 жовтня область зазнала чергової атаки дронами, внаслідок якої постраждали мирні жителі.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.
На Київщині постраждав чоловік від атаки дронами
У Вишгородському районі через ворожий удар загорівся приватний будинок. Під час пожежі травмувався чоловік 1973 року народження. Лікарі діагностували у нього термічні опіки першого ступеня — постраждали руки, лоб та внутрішня поверхня стоп.
Потерпілого госпіталізували до місцевої лікарні, де йому надають усю необхідну медичну допомогу. Пожежу, спричинену атакою, вдалося ліквідувати.
Нагадаємо, у Бучі внаслідок атаки російських дронів горів санаторій. А вчора, 1 жовтня, на Київщині виникли перебої з електропостачанням внаслідок атаки безпілотниками.
