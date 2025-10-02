Відео
Україна
Головна Київ На Київщині постраждав чоловік від атаки російських дронів

На Київщині постраждав чоловік від атаки російських дронів

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 11:02
Атака дронами на Київщині — у Вишгородському районі постраждав чоловік
Рятувальники ДСНС. Фото ілюстративне: ДСНС Київщини

Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Київщини. Зранку 2 жовтня область зазнала чергової атаки дронами, внаслідок якої постраждали мирні жителі.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

На Київщині постраждав чоловік від атаки дронами 

У Вишгородському районі через ворожий удар загорівся приватний будинок. Під час пожежі травмувався чоловік 1973 року народження. Лікарі діагностували у нього термічні опіки першого ступеня — постраждали руки, лоб та внутрішня поверхня стоп.

Потерпілого госпіталізували до місцевої лікарні, де йому надають усю необхідну медичну допомогу. Пожежу, спричинену атакою, вдалося ліквідувати.

Нагадаємо, у Бучі внаслідок атаки російських дронів горів санаторій. А вчора, 1 жовтня, на Київщині виникли перебої з електропостачанням внаслідок атаки безпілотниками.

пожежа ДСНС Київська область дрони поранення
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
