Атака дронами на Киевщине - в Вышгородском районе пострадал мужчина

Российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Киевщины. Утром 2 октября область подверглась очередной атаке дронами, в результате которой пострадали мирные жители.

Об этом сообщил начальник Киевской ОГА Николай Калашник.

На Киевщине пострадал мужчина от атаки дронами

В Вышгородском районе из-за вражеского удара загорелся частный дом. Во время пожара травмировался мужчина 1973 года рождения. Врачи диагностировали у него термические ожоги первой степени — пострадали руки, лоб и внутренняя поверхность стоп.

Пострадавшего госпитализировали в местную больницу, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Пожар, вызванный атакой, удалось ликвидировать.

Напомним, в Буче в результате атаки российских дронов горел санаторий. А вчера, 1 октября, в Киевской области возникли перебои с электроснабжением в результате атаки беспилотниками.