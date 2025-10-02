Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев На Киевщине пострадал мужчина от атаки российских дронов

На Киевщине пострадал мужчина от атаки российских дронов

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 11:02
Атака дронами на Киевщине - в Вышгородском районе пострадал мужчина
Спасатели ГСЧС. Фото иллюстративное: ГСЧС Киевщины

Российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Киевщины. Утром 2 октября область подверглась очередной атаке дронами, в результате которой пострадали мирные жители.

Об этом сообщил начальник Киевской ОГА Николай Калашник.

Реклама
Читайте также:

На Киевщине пострадал мужчина от атаки дронами

В Вышгородском районе из-за вражеского удара загорелся частный дом. Во время пожара травмировался мужчина 1973 года рождения. Врачи диагностировали у него термические ожоги первой степени — пострадали руки, лоб и внутренняя поверхность стоп.

Пострадавшего госпитализировали в местную больницу, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Пожар, вызванный атакой, удалось ликвидировать.

Напомним, в Буче в результате атаки российских дронов горел санаторий. А вчера, 1 октября, в Киевской области возникли перебои с электроснабжением в результате атаки беспилотниками.

пожар ГСЧС Киевская область дроны ранение
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации