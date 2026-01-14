На Київщині запрацювали вагони незламності Укрзалізниці — що там є

Поїзд. Фото: Укрзалізниця

Київ та область продовжують оговтуватися від масованих російських ударів. Досі тривають екстрені відключення світла, а також є проблеми з теплопостачанням та водою. Укрзалізниця встановила вагони незламності, які може відвідати кожен охочий.

Анна Сірик в ефірі День.LIVE.

Вагони незламності на Київщині

Журналістка побувала у вагоні незламності, який розташований у Броварах. Також вони є у Фастові, Василькові та Борисполі.

"У нас тут є вагон-буфет і два звичайних купейних вагона, перероблених для перебування людей, щоб люди могли зарядити свої гаджети. В кожному купе перероблені розетки під столиками, хороше світло. Також в нас є окріп постійно", — розповів працівник Укрзалізниці Сергій.

Вони працюють з 08:00 до 20:00. Крім того, є холодильники та мікрохвильовка. Сергій повідомив, що у вагонах незламності також є дитячі купе, де батьки можуть погратися з дитиною.

Людям пропонують зігрітися наборами, які складаються з пледів та подушок.

"У вагонах тепло, опалюємо цілодобово. Хто хоче, можна скористатись пледом. Тут є подушечка надувна, є на очі, можна вдіти. І людина може прилягти і відпочити", — зазначив Сергій.

Крім того, є кімната для людей з домашніми улюбленцями. Для тварин є вода та корм.

"Людина може прийти зі своїм улюбленцем, сама зігрітися, підзарядити гаджет. Погодувати свого улюбленця, посидіти в теплі, в затишку", — наголосив працівник Укрзалізниці.

За його словами, мешканців Броварів в основному приходять у вагон незламності з 11:00 до 17:00. Зокрема, вчора була велика кількість дітей. Людям надають безплатний гарячий чай. На буфеті також є печиво та вафлі.

"Безкоштовна водичка є в кожному купе на столі. Також на вихідні багато людей приходить зі своїми дітьми. Виходять на прогулянку, заходять погрітися, випити чаю, зігрітися", — каже Сергій.

Відомо, що опалення в таких вагонах завдяки вугіллю, а також працюють генератори ДСНС.

