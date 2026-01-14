Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ На Київщині працюють вагони незламності від Укрзалізниці

На Київщині працюють вагони незламності від Укрзалізниці

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 12:30
На Київщині запрацювали вагони незламності Укрзалізниці — що там є
Поїзд. Фото: Укрзалізниця

Київ та область продовжують оговтуватися від масованих російських ударів. Досі тривають екстрені відключення світла, а також є проблеми з теплопостачанням та водою. Укрзалізниця встановила вагони незламності, які може відвідати кожен охочий.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик в ефірі День.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вагони незламності на Київщині

Журналістка побувала у вагоні незламності, який розташований у Броварах. Також вони є у Фастові, Василькові та Борисполі.

"У нас тут є вагон-буфет і два звичайних купейних вагона, перероблених для перебування людей, щоб люди могли зарядити свої гаджети. В кожному купе перероблені розетки під столиками, хороше світло. Також в нас є окріп постійно", — розповів працівник Укрзалізниці Сергій.

Вони працюють з 08:00 до 20:00. Крім того, є холодильники та мікрохвильовка. Сергій повідомив, що у вагонах незламності також є дитячі купе, де батьки можуть погратися з дитиною. 

Людям пропонують зігрітися наборами, які складаються з пледів та подушок.

"У вагонах тепло, опалюємо цілодобово. Хто хоче, можна скористатись пледом. Тут є подушечка надувна, є на очі, можна вдіти. І людина може прилягти і відпочити", — зазначив Сергій.

Крім того, є кімната для людей з домашніми улюбленцями. Для тварин є вода та корм. 

"Людина може прийти зі своїм улюбленцем, сама зігрітися, підзарядити гаджет. Погодувати свого улюбленця, посидіти в теплі, в затишку", — наголосив працівник Укрзалізниці.

За його словами, мешканців Броварів в основному приходять у вагон незламності з 11:00 до 17:00. Зокрема, вчора була велика кількість дітей. Людям надають безплатний гарячий чай. На буфеті також є печиво та вафлі.

"Безкоштовна водичка є в кожному купе на столі. Також на вихідні багато людей приходить зі своїми дітьми. Виходять на прогулянку, заходять погрітися, випити чаю, зігрітися", — каже Сергій.

Відомо, що опалення в таких вагонах завдяки вугіллю, а також працюють генератори ДСНС.

Нагадаємо, зранку у Києві лунали потужні вибухи. У небі над столицею фіксувалися російські дрони. 

А 13 січня міський голова Києва Віталій Кличко розповів, скільки будинків лишається без опалення після російської атаки.

Київ війна Укрзалізниця українці електроенергія Київська область
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації