Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев На Киевщине работают вагоны несокрушимости от Укрзализныци

На Киевщине работают вагоны несокрушимости от Укрзализныци

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 12:30
В Киевской области заработали вагоны несокрушимости Укрзализныци — что там есть
Поезд. Фото: Укрзализныця

Киев и область продолжают оправляться от массированных российских ударов. До сих пор продолжаются экстренные отключения света, а также есть проблемы с теплоснабжением и водой. Укрзализныця установила вагоны несокрушимости, которые может посетить каждый желающий.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Анна Сирык в эфире День.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Вагоны несокрушимости на Киевщине

Журналистка побывала в вагоне несокрушимости, который расположен в Броварах. Также они есть в Фастове, Василькове и Борисполе.

"У нас здесь есть вагон-буфет и два обычных купейных вагона, переделанных для пребывания людей, чтобы люди могли зарядить свои гаджеты. В каждом купе переделаны розетки под столиками, хороший свет. Также у нас есть кипяток постоянно", — рассказал работник Укрзализныци Сергей.

Они работают с 08:00 до 20:00. Кроме того, есть холодильники и микроволновка. Сергей сообщил, что в вагонах несокрушимости также есть детские купе, где родители могут поиграть с ребенком.

Людям предлагают согреться наборами, которые состоят из пледов и подушек.

"В вагонах тепло, отапливаем круглосуточно. Кто хочет, можно воспользоваться пледом. Здесь есть подушечка надувная, есть на глаза, можно надеть. И человек может прилечь и отдохнуть", — отметил Сергей.

Кроме того, есть комната для людей с домашними любимцами. Для животных есть вода и корм.

"Человек может прийти со своим любимцем, сам согреться, подзарядить гаджет. Покормить своего любимца, посидеть в тепле, в уюте", — отметил работник Укрзализныци.

По его словам, жители Броваров в основном приходят в вагон несокрушимости с 11:00 до 17:00. В частности, вчера было большое количество детей. Людям предоставляют бесплатный горячий чай. На буфете также есть печенье и вафли.

"Бесплатная водичка есть в каждом купе на столе. Также на выходные много людей приходит со своими детьми. Выходят на прогулку, заходят погреться, выпить чаю, согреться", — говорит Сергей.

Известно, что отопление в таких вагонах благодаря углю, а также работают генераторы ГСЧС.

Напомним, утром в Киеве раздавались мощные взрывы. В небе над столицей фиксировались российские дроны.

А 13 января городской голова Киева Виталий Кличко рассказал, сколько домов остается без отопления после российской атаки.

Киев война Укрзализныця украинцы электроэнергия Киевская область
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации