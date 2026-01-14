В Киевской области заработали вагоны несокрушимости Укрзализныци — что там есть

Поезд. Фото: Укрзализныця

Киев и область продолжают оправляться от массированных российских ударов. До сих пор продолжаются экстренные отключения света, а также есть проблемы с теплоснабжением и водой. Укрзализныця установила вагоны несокрушимости, которые может посетить каждый желающий.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Анна Сирык в эфире День.LIVE.

Вагоны несокрушимости на Киевщине

Журналистка побывала в вагоне несокрушимости, который расположен в Броварах. Также они есть в Фастове, Василькове и Борисполе.

"У нас здесь есть вагон-буфет и два обычных купейных вагона, переделанных для пребывания людей, чтобы люди могли зарядить свои гаджеты. В каждом купе переделаны розетки под столиками, хороший свет. Также у нас есть кипяток постоянно", — рассказал работник Укрзализныци Сергей.

Они работают с 08:00 до 20:00. Кроме того, есть холодильники и микроволновка. Сергей сообщил, что в вагонах несокрушимости также есть детские купе, где родители могут поиграть с ребенком.

Людям предлагают согреться наборами, которые состоят из пледов и подушек.

"В вагонах тепло, отапливаем круглосуточно. Кто хочет, можно воспользоваться пледом. Здесь есть подушечка надувная, есть на глаза, можно надеть. И человек может прилечь и отдохнуть", — отметил Сергей.

Кроме того, есть комната для людей с домашними любимцами. Для животных есть вода и корм.

"Человек может прийти со своим любимцем, сам согреться, подзарядить гаджет. Покормить своего любимца, посидеть в тепле, в уюте", — отметил работник Укрзализныци.

По его словам, жители Броваров в основном приходят в вагон несокрушимости с 11:00 до 17:00. В частности, вчера было большое количество детей. Людям предоставляют бесплатный горячий чай. На буфете также есть печенье и вафли.

"Бесплатная водичка есть в каждом купе на столе. Также на выходные много людей приходит со своими детьми. Выходят на прогулку, заходят погреться, выпить чаю, согреться", — говорит Сергей.

Известно, что отопление в таких вагонах благодаря углю, а также работают генераторы ГСЧС.

