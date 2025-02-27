На Киевщине продолжается демонтаж одного из самых длинных мостов области

На Киевщине продолжается ремонт одного из самых длинных мостов
В Киевской области продолжают работы по восстановлению моста через реку Тетерев на автомобильной дороге Т-10-05 Иванков — М-07. Длина моста составляет 290 метров. Это делает его одним из самых длинных в регионе.
Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области.
Мост через реку Тетерев
Сообщается, что в рамках восстановления подрядная организация уже демонтировала асфальтобетонное покрытие, металлические перила и бетонные тротуары на проезжей части. Также завершен разбор одного из прогонов и железобетонных плит. На сегодня обустраивается технологическая площадка, чтобы осуществлять дальнейшие работы.
Также продолжаются демонтажные работы. В частности, проводится демонтаж стыков омоноличивания железобетонных балок и подготовка площадок под строительную технику.
Стоит знать, что мост в Вышгородском районе имеет важное значение для транспортного сообщения местных общин и обеспечивает связь между дорогой международного значения М-07 Киев-Ковель-Ягодин и Иванковым.
Ранее мы сообщали, что в Киеве могут открыть для движения частного транспорта Южный мост, который закрыли в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Кроме того, в "Киевавтодоре" анонсировали ремонт ряда столичных мостов в этом году.
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