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На Киевщине продолжается ремонт одного из самых длинных мостов

27 февраля 2025 09:17
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
На Киевщине продолжается демонтаж одного из самых длинных мостов области
Ремонт моста на Киевщине. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Киевской области продолжают работы по восстановлению моста через реку Тетерев на автомобильной дороге Т-10-05 Иванков — М-07. Длина моста составляет 290 метров. Это делает его одним из самых длинных в регионе.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области.

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Сообщается, что в рамках восстановления подрядная организация уже демонтировала асфальтобетонное покрытие, металлические перила и бетонные тротуары на проезжей части. Также завершен разбор одного из прогонов и железобетонных плит. На сегодня обустраивается технологическая площадка, чтобы осуществлять дальнейшие работы.

Также продолжаются демонтажные работы. В частности, проводится демонтаж стыков омоноличивания железобетонных балок и подготовка площадок под строительную технику.

ремонт мосту
Ремонтные работы на мосту через Тетерев. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры
міст на Київщині
Ремонт моста в Киевской области. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры

Стоит знать, что мост в Вышгородском районе имеет важное значение для транспортного сообщения местных общин и обеспечивает связь между дорогой международного значения М-07 Киев-Ковель-Ягодин и Иванковым.

Ранее мы сообщали, что в Киеве могут открыть для движения частного транспорта Южный мост, который закрыли в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Кроме того, в "Киевавтодоре" анонсировали ремонт ряда столичных мостов в этом году.

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