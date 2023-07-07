В Киевской области прокуроры хотят отменить тендер на 100 млн грн: детали
Во время мониторинга веб-портала Prozorro прокуроры Киевской областной прокуратуры установили, что один из поселковых советов Киевской области по результатам тендера заключил договор с победителем о проведении работ по защите от подтопления и затопления территорий села вблизи Киевского водохранилища. Однако указанная компания не отвечала установленным квалификационным критериям и условиям.
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.
Отмена тендера на 100 млн грн
Следовательно, прокуратура требует отменить результаты тендера на проведение мероприятий по защите от подтопления села почти на 100 млн грн.
По данным следствия, у предприятия отсутствует собственная строительная и автомобильная техника, необходимая для работы.
"Он предоставил недостоверную информацию об аренде спецтехники, а также оборудования и экипажей у других субъектов хозяйствования. В то же время у последних она отсутствует, или на самом деле не передавалась обществу в пользование. В то же время за ее эксплуатацию сметой предусматривалась уплата более 32 млн грн", — говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что заказчик публичной закупки безосновательно не отклонил тендерное предложение участника и заключил с последним договор подряда в размере около 100 млн. грн.
Наказание горе-бизнесмену
В целях устранения выявленных нарушений и предотвращения незаконного использования бюджетных средств, областная прокуратура подала в суд иск о признании недействительными решения тендерного комитета сельского совета о признании победителя закупки и договора подряда.
Иск находится на рассмотрении в Хозяйственном суде Киевской области.
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