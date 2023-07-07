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В Киевской области прокуроры хотят отменить тендер на 100 млн грн: детали

7 июля 2023 14:57
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области прокуроры хотят отменить тендер на 100 млн грн: детали
Здание Киевской областной прокуратуры. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Во время мониторинга веб-портала Prozorro прокуроры Киевской областной прокуратуры установили, что один из поселковых советов Киевской области по результатам тендера заключил договор с победителем о проведении работ по защите от подтопления и затопления территорий села вблизи Киевского водохранилища. Однако указанная компания не отвечала установленным квалификационным критериям и условиям.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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Отмена тендера на 100 млн грн

Следовательно, прокуратура требует отменить результаты тендера на проведение мероприятий по защите от подтопления села почти на 100 млн грн.

По данным следствия, у предприятия отсутствует собственная строительная и автомобильная техника, необходимая для работы.

"Он предоставил недостоверную информацию об аренде спецтехники, а также оборудования и экипажей у других субъектов хозяйствования. В то же время у последних она отсутствует, или на самом деле не передавалась обществу в пользование. В то же время за ее эксплуатацию сметой предусматривалась уплата более 32 млн грн", — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что заказчик публичной закупки безосновательно не отклонил тендерное предложение участника и заключил с последним договор подряда в размере около 100 млн. грн.

Наказание горе-бизнесмену

В целях устранения выявленных нарушений и предотвращения незаконного использования бюджетных средств, областная прокуратура подала в суд иск о признании недействительными решения тендерного комитета сельского совета о признании победителя закупки и договора подряда.

Иск находится на рассмотрении в Хозяйственном суде Киевской области.

Напомним, ранее мы писали, что полиция Киевской области начала расследование трагического инцидента, в результате которого погиб многодетный отец. Все произошло из-за смертельного удара.

Оболонская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора общества по обвинению в завладении чужим имуществом. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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