Удар по Києву 24 квітня — емоціями поділилась 2-річна дитина

Наслідки обстрілу Києва. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Дворічна дівчинка Соломійка розповіла журналістам про обстріл Києва вночі 24 квітня. Разом зі своїми рідними вона цілу ніч була у підвалі.

Відповідне відео оприлюднило Associated Press.

Реклама

Читайте також:

Наслідки удару по Києву 24 квітня

Дворічна Соломійка разом зі своїм 10-річним братом Владиславом та мамою Анастасією були у підвалі цілу ніч. Дитина розповіла, що прокинулась від гучних вибухів, а вибухова хвиля вибила вікна.

Реклама

Спершу сім'я ховалась в коридорі і сподівалися перечекати повітряну тривогу там, але потім були гучні вибухи і вони побігли в укриття, коли в повітрі були ворожі "шахеди".

Попри те, що Соломійка була налякана, вона усім посміхалась та гладила тваринок, яких сусіди взяли з собою в укриття.

Реклама

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що 24 квітня Росія вдарила по Києву ракетою виробництва Північної Кореї.

Внаслідок ворожої атаки загинуло 12 людей. Рятувальники упродовж дня діставали з-під завалів тіла загиблих.

Реклама