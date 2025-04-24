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Цілу ніч у підвалі — 2-річна дівчинка розповіла про обстріл Києва

24 квітня 2025 23:55
Карина Приходько - Редактор
Удар по Києву 24 квітня — емоціями поділилась 2-річна дитина
Наслідки обстрілу Києва. Фото: REUTERS/Alina Smutko
Карина Приходько - Редактор

Дворічна дівчинка Соломійка розповіла журналістам про обстріл Києва вночі 24 квітня. Разом зі своїми рідними вона цілу ніч була у підвалі.

Відповідне відео оприлюднило Associated Press. 

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Дворічна Соломійка разом зі своїм 10-річним братом Владиславом та мамою Анастасією були у підвалі цілу ніч. Дитина розповіла, що прокинулась від гучних вибухів, а вибухова хвиля вибила вікна.

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Спершу сім'я ховалась в коридорі і сподівалися перечекати повітряну тривогу там, але потім були гучні вибухи і вони побігли в укриття, коли в повітрі були ворожі "шахеди". 

Попри те, що Соломійка була налякана, вона усім посміхалась та гладила тваринок, яких сусіди взяли з собою в укриття. 

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Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що 24 квітня Росія вдарила по Києву ракетою виробництва Північної Кореї. 

 Внаслідок ворожої атаки загинуло 12 людей. Рятувальники упродовж дня діставали з-під завалів тіла загиблих. 

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