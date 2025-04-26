В Киевской области слышны взрывы, работает ПВО

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот видео

В Киевской области утром в субботу, 26 апреля, слышны взрывы. Силы противовоздушной обороны работают по вражеским дронам.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.

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"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.

В ОВА призвали жителей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также соблюдать информационную тишину — не фиксировать и не публиковать работу наших защитников.

Скриншот поста ОВА

Отметим, что по состоянию на 9:20 воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Луганской, Донецкой областях и в Крыму.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, Россия нанесла массированный удар по Киеву 24 апреля, в результате чего погибли 12 человек.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, враг ударил по дому в столице ракетой северокорейского производства.