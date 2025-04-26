В Киевской области слышны взрывы, работает ПВО

На Киевщине прогремели взрывы
В Киевской области утром в субботу, 26 апреля, слышны взрывы. Силы противовоздушной обороны работают по вражеским дронам.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.
Атака на Киевскую область 26 апреля
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.
В ОВА призвали жителей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также соблюдать информационную тишину — не фиксировать и не публиковать работу наших защитников.
Отметим, что по состоянию на 9:20 воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Луганской, Донецкой областях и в Крыму.
Напомним, Россия нанесла массированный удар по Киеву 24 апреля, в результате чего погибли 12 человек.
По словам Президента Украины Владимира Зеленского, враг ударил по дому в столице ракетой северокорейского производства.
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