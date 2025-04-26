Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow На Киевщине прогремели взрывы arrow

На Киевщине прогремели взрывы

26 апреля 2025 09:20
Евгения Брюховецкая - редактор
В Киевской области слышны взрывы, работает ПВО
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот видео
Евгения Брюховецкая - редактор

В Киевской области утром в субботу, 26 апреля, слышны взрывы. Силы противовоздушной обороны работают по вражеским дронам.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Атака на Киевскую область 26 апреля

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.

В ОВА призвали жителей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также соблюдать информационную тишину — не фиксировать и не публиковать работу наших защитников.

null
Скриншот поста ОВА

Отметим, что по состоянию на 9:20 воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Луганской, Донецкой областях и в Крыму.

null
Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, Россия нанесла массированный удар по Киеву 24 апреля, в результате чего погибли 12 человек.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, враг ударил по дому в столице ракетой северокорейского производства.

Киевская область обстрелы ПВО дроны война в Украине атака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама