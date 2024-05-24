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На Киевщине произошел взрыв в жилом доме — в полиции назвали возможную причину

24 мая 2024 16:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В селе Колонщина 23 мая произошел взрыв в жилом доме
Последствия взрыва и пожара дома. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В селе Колонщине Киевской области в четверг, 23 мая, произошел взрыв в одном из жилых домов. После этого в доме случился пожар, погиб мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook в пятницу, 24 мая.

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Взрыв в доме на Киевщине 23 мая

23 мая в 11:00 в полицию Бучанского района поступило сообщение о взрыве в одном из частных домовладений с последующим возгоранием в селе Колонщина.

взрыв в доме в Колонщине 23 мая
Последствия взрыва и пожара дома. Фото: Нацполиция

Сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание, после чего обнаружили тело 46-летнего хозяина дома. По предварительным данным, в доме взорвался газовый баллон. Однако окончательная причина пожара будет известна после проведения соответствующей экспертизы.

взрыв и пожар в Колонщине 23 мая
Последствия взрыва и пожара дома. Фото: Нацполиция

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель человека.

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Скриншот поста полиции Киевской области

Напомним, 22 мая в селе Дитятки Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. В результате возгорания погибли три человека, в том числе ребенок.

Также мы писали, что 21 мая в Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар. Черный дым, быстро охвативший район, был виден из разных уголков столицы, вызывая беспокойство среди местных жителей.

пожар
взрыв
полиция
Киевская область
спасатели

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