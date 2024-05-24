В селе Колонщина 23 мая произошел взрыв в жилом доме

Последствия взрыва и пожара дома. Фото: Нацполиция

В селе Колонщине Киевской области в четверг, 23 мая, произошел взрыв в одном из жилых домов. После этого в доме случился пожар, погиб мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook в пятницу, 24 мая.

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23 мая в 11:00 в полицию Бучанского района поступило сообщение о взрыве в одном из частных домовладений с последующим возгоранием в селе Колонщина.

Последствия взрыва и пожара дома. Фото: Нацполиция

Сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание, после чего обнаружили тело 46-летнего хозяина дома. По предварительным данным, в доме взорвался газовый баллон. Однако окончательная причина пожара будет известна после проведения соответствующей экспертизы.

Последствия взрыва и пожара дома. Фото: Нацполиция

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель человека.

Скриншот поста полиции Киевской области

Напомним, 22 мая в селе Дитятки Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. В результате возгорания погибли три человека, в том числе ребенок.

Также мы писали, что 21 мая в Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар. Черный дым, быстро охвативший район, был виден из разных уголков столицы, вызывая беспокойство среди местных жителей.