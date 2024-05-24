В селе Колонщина 23 мая произошел взрыв в жилом доме

На Киевщине произошел взрыв в жилом доме — в полиции назвали возможную причину
В селе Колонщине Киевской области в четверг, 23 мая, произошел взрыв в одном из жилых домов. После этого в доме случился пожар, погиб мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook в пятницу, 24 мая.
Взрыв в доме на Киевщине 23 мая
23 мая в 11:00 в полицию Бучанского района поступило сообщение о взрыве в одном из частных домовладений с последующим возгоранием в селе Колонщина.
Сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание, после чего обнаружили тело 46-летнего хозяина дома. По предварительным данным, в доме взорвался газовый баллон. Однако окончательная причина пожара будет известна после проведения соответствующей экспертизы.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель человека.
Напомним, 22 мая в селе Дитятки Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. В результате возгорания погибли три человека, в том числе ребенок.
Также мы писали, что 21 мая в Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар. Черный дым, быстро охвативший район, был виден из разных уголков столицы, вызывая беспокойство среди местных жителей.
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