В Киевской области будут судить мать за смерть двухмесячного сына
В Киевской области будут судить женщину, которая не лечила своего двухмесячного сына. Из-за ненадлежащего ухода ребенок умер.
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.
Двухмесячный мальчик умер из-за небрежного ухода
Белоцерковская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 32-летней женщины по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 УК Украины).
По данным следствия, двухмесячный мальчик с рождения нуждался в особом уходе.
"Когда у ребенка появились признаки простуды, мать не обратилась к врачу для получения необходимой медицинской помощи и назначения лечения, в результате чего малыш умер. Согласно заключению эксперта, смерть ребенка наступила от острой респираторной вирусной инфекции", — говорится в сообщении.
По ст. 166 УК Украины женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали, специалисты Службы безопасности Украины обезвредили хакерскую группировку, похищавшую деньги с банковских счетов украинцев. Хакеры разработали преступную "схему" мошенничества.
Добавим, что Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт по TikTok-блогеру. 46-летнему киевлянину инкриминируют ч. 2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 2, ч. 3 ст. 109 УК Украины.
Также в столице правоохранители задержали "серийного вора" электросамокатов. Также оперативники изъяли у злоумышленника гранату и патроны.