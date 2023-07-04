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В Киевской области будут судить мать за смерть двухмесячного сына

4 июля 2023 16:56
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области будут судить мать за смерть двухмесячного сына
Иллюстративный образ судьи. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киевской области будут судить женщину, которая не лечила своего двухмесячного сына. Из-за ненадлежащего ухода ребенок умер.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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Белоцерковская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 32-летней женщины по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 УК Украины).

По данным следствия, двухмесячный мальчик с рождения нуждался в особом уходе.

"Когда у ребенка появились признаки простуды, мать не обратилась к врачу для получения необходимой медицинской помощи и назначения лечения, в результате чего малыш умер. Согласно заключению эксперта, смерть ребенка наступила от острой респираторной вирусной инфекции", — говорится в сообщении.

По ст. 166 УК Украины женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, специалисты Службы безопасности Украины обезвредили хакерскую группировку, похищавшую деньги с банковских счетов украинцев. Хакеры разработали преступную "схему" мошенничества.

Добавим, что Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт по TikTok-блогеру. 46-летнему киевлянину инкриминируют ч. 2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 2, ч. 3 ст. 109 УК Украины.

Также в столице правоохранители задержали "серийного вора" электросамокатов. Также оперативники изъяли у злоумышленника гранату и патроны.

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