Міст через річку Тетерів на Київщині — на якому етапі відновлення

Відбудова мосту на Київщині. Фото: facebook/kv.restoration

У Київській області продовжують відбудову моста через річку Тетерів, який постраждав у березні 2022 року через бойові дії. Наразі підрядна організація продовжує демонтажні роботи на об'єкті.

Про це повідомили у Службі відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.

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Відбудова мосту через річку Тетерів

У відомстві розповіли, щоб відновити стале транспортне сполучення через один з найдовших мостів в Київській області, там проводять капітальний ремонт. На об'єкті працює компанія "Онур".

"Наразі підрядна організація продовжує демонтажні роботи на об'єкт, зокрема, демонтаж стиків омонолічування залізобетонних балок. Також продовжується підготовка майданчиків під будівельну техніку для демонтажу залізобетонних балок", — йдеться у повідомленні.

Відбудова мосту на Київщині. Фото: facebook/kv.restoration

Відбудова мосту на Київщині. Фото: facebook/kv.restoration

Відбудова мосту на Київщині. Фото: facebook/kv.restoration

Зазначається, що міст через річку Тетерів має протяжність понад 300 метрів і розташований у Вишгородському районі. Він забезпечує транспортне сполучення для місцевих громад, а також сполучає дорогу міжнародного значення Київ — Ковель — Ягодин з Іванковим.

Як відомо, міст було пошкоджено у березні 2022 року через бойові дії. В результаті, залізобетонні прогонові будови споруди були частково пошкоджені, а одна — зруйнована вщент.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, які мости у Києві влада спромоглася хоча б почати ремонтувати у 2024 році. Відомо, що більшість мостів у столиці перебувають в аварійному стані і потребують термінової реконструкції.

Також ми повідомляли про мости Києва, що зникли з карт. Деякі з них були символами інженерної майстерності.