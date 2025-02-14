Мост через реку Тетерев на Киевщине — на каком этапе восстановления

Восстановление моста на Киевщине. Фото: facebook/kv.restoration

В Киевской области продолжают восстановление моста через реку Тетерев, который пострадал в марте 2022 года из-за боевых действий. Сейчас подрядная организация продолжает демонтажные работы на объекте.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области.

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Восстановление моста через реку Тетерев

В ведомстве рассказали, чтобы восстановить устойчивое транспортное сообщение через один из самых длинных мостов в Киевской области, там проводят капитальный ремонт. На объекте работает компания "Онур".

"Сейчас подрядная организация продолжает демонтажные работы на объект, в частности, демонтаж стыков омоноличивания железобетонных балок. Также продолжается подготовка площадок под строительную технику для демонтажа железобетонных балок", — говорится в сообщении.

Восстановление моста в Киевской области. Фото: facebook/kv.restoration

Восстановление моста в Киевской области. Фото: facebook/kv.restoration

Восстановление моста в Киевской области. Фото: facebook/kv.restoration

Отмечается, что мост через реку Тетерев имеет протяженность более 300 метров и расположен в Вышгородском районе. Он обеспечивает транспортное сообщение для местных громад, а также соединяет дорогу международного значения Киев — Ковель — Ягодин с Иванковым.

Как известно, мост был поврежден в марте 2022 года из-за боевых действий. В результате, железобетонные пролетные строения сооружения были частично повреждены, а одна — разрушена полностью.

Напомним, недавно мы писали, какие мосты в Киеве власти смогли хотя бы начать ремонтировать в 2024 году. Известно, что большинство мостов в столице находятся в аварийном состоянии и нуждаются в срочной реконструкции.

Также мы сообщали о мостах Киева, исчезнувших с карт. Некоторые из них были символами инженерного мастерства.