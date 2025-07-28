На Киевщине разоблачили хищение благотворительных средств на строительстве

Вручение подозрения. Фото: Нацполиция

В Киевской области разоблачили хищение благотворительных средств на обустройстве модульных домов. Их сумма составляет около полумиллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram в понедельник, 28 июля.

Реклама

Читайте также:

Хищения на строительстве

Так, в октябре 2022 года директор частной фирмы заключил договор с благотворительной организацией по обустройству временных жилых сооружений для жителей, которые потеряли жилье в селе Мощун.

Согласно ему, компания должна была выполнить строительные работы, в частности обустроить фундаменты, водопровод и септики, за что получила от фонда более 1,1 миллиона гривен. В конце 2022 года по документам они были завершены. Однако, выяснилось, что значительная часть из них не были выполнены полностью.

Модульный дом. Фото: Нацполиция

Согласно выводам экспертиз, реальная стоимость фактически оказанных услуг составляла 650 тысяч гривен, а чтобы скрыть остаток, подозреваемый перевел средства на собственный банковский счет под видом возвратной финансовой помощи.

Скриншот поста полиции

Напомним, в Киеве разоблачили шестерых чиновников на хищении бюджетных средств.

А депутат Киевсовета Андрей Витренко в эфире "Київського часу" рассказал, что только за неделю чиновники КГГА получили десять подозрений в коррупции.