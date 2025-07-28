На Киевщине разоблачили хищение благотворительных средств на строительстве

На Киевщине разоблачили хищения на строительстве модульных домов
В Киевской области разоблачили хищение благотворительных средств на обустройстве модульных домов. Их сумма составляет около полумиллиона гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram в понедельник, 28 июля.
Хищения на строительстве
Так, в октябре 2022 года директор частной фирмы заключил договор с благотворительной организацией по обустройству временных жилых сооружений для жителей, которые потеряли жилье в селе Мощун.
Согласно ему, компания должна была выполнить строительные работы, в частности обустроить фундаменты, водопровод и септики, за что получила от фонда более 1,1 миллиона гривен. В конце 2022 года по документам они были завершены. Однако, выяснилось, что значительная часть из них не были выполнены полностью.
Согласно выводам экспертиз, реальная стоимость фактически оказанных услуг составляла 650 тысяч гривен, а чтобы скрыть остаток, подозреваемый перевел средства на собственный банковский счет под видом возвратной финансовой помощи.
Напомним, в Киеве разоблачили шестерых чиновников на хищении бюджетных средств.
А депутат Киевсовета Андрей Витренко в эфире "Київського часу" рассказал, что только за неделю чиновники КГГА получили десять подозрений в коррупции.
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