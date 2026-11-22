Розбір завалів у Димері Київської області 22 листопада. Фото: REUTERS/Thomas Peter

У Київській області завтра, 23 листопада, оголошено День жалоби за жертвами російської атаки 22 листопада. Зокрема, на знак скорботи та памʼяті будуть приспущені Державні Прапори України.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

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День жалоби в Київській області 23 листопада

На Київщині обмежать проведення розважальних заходів 23 листопада.

День жалоби на Київщині 23 листопада. Фото: Київська ОВА

Ткаченко просить поставитися до Дня жалоби з повагою та розумінням. Він закликає обмежити гучне виконання музики в області.

"Висловлюю щирі співчуття кожній родині, яка зазнала втрати. Світла пам’ять усім загиблим", — додав очільник Київської ОВА.

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Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Тимура Ткаченка, 22 листопада російські окупанти завдали удару по селищу Димер у Вишгородському районі Київської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено пʼятиповерховий житловий будинок.

Наразі відомо про трьох загиблих внаслідок удару Росії по багатоповерхівці. Зокрема, серед жертв є 18-річний син працівниці дитячого садка "Зернятко Роман.

Також ми публікували фоторепортаж наслідків російського удару по Димеру 22 листопада. Внаслідок обстрілу частина підʼїзду обвалилася.

Крім того, сьогодні Росія завдала удару реактивним дроном по магазину Novus у Вишневому Київської області. Ткаченко повідомив про сім поранених та одного загиблого.