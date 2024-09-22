На Київщині затримали стрільця з автомата

Правоохоронці затримали стрільця з автомата. Фото: скриншот

У Київській області поліція затримала стрільця, який відкрив вогонь з автомата. Внаслідок цього нападу поранень зазнали дві людини.

Про це повідомили у Національній поліції України у неділю, 22 вересня.

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В Обухівському районі 22 вересня близько другої години дня до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий зайшов у магазин і почав хаотично стріляти. Він поранив продавчиню і власника закладу, після чого втік.

Правоохоронці прибули на місце події та викликали медичну допомогу. Також влни встановили особу зловмисника та розпочали операцію із затримання стільця. Ним виявився 36-річний, раніше судимий місцевий мешканець.

Правоохоронці оперативно затримали 36-річного раніше судимого фігуранта в процесуальному порядку.

Пораненим медики надали допомогу, зараз їхньому життю нічого не загрожує. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, під час обшуку у будинку злочинця було виявлено корпус гранати Ф-1 та запал, а також документи про непридатність до військової служби за станом здоров'я.

А 19 вересня у Київській області чоловік забив до смерті перехожого. Зловмисника вже затримали правоохоронці, які оголосили йому підозру.