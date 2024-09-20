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Вбивство на АЗС у Києві — підозрюваному обрано запобіжний захід

20 вересня 2024 16:23
Аркадій Пастула - Редактор
Стрілянина на АЗС у Києві 18 вересня — підозрюваному у вбивстві обрали запобіжний захід
Чоловік, який вбив пенсіонера на АЗС у Києві 18 вересня. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Аркадій Пастула - Редактор

Підозрюваному у вбивстві пенсіонера на автозаправній станції у Святошинському районі Києва обрали запобіжний захід. Йдеться про тримання під вартою.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook у п'ятницю, 20 вересня.

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Запобіжний захід підозрюваному у вбивстві

За клопотанням прокурорів Святошинської окружної прокуратури Києва 41-річному підозрюваному в умисному вбивстві пенсіонера на автозаправній станції, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 листопада 2024 року.

Вбивство чоловіка на АЗС у Києві — підозрюваному обрали запобіжний захід
Підозрюваний у вбивстві чоловіка на АЗС у Києві. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

У прокуратурі зазначили, що фігурант жодних показань не дає, мотивів своїх вчинків не пояснює.

Що передувало

У Києві 18 вересня сталася стрілянина. У поліції заявили, що затримали нападника, який вистрілив у чоловіка на заправці у Святошинському районі.

На Кільцевій дорозі підозрюваний з гладкоствольною рушницею марки Derya Сarina X-Celerate CRX 201 в руках підійшов до 65-річного чоловіка, який збирався сісти у власний автомобіль марки Honda Accord.

"Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл в голову власника машини, після чого забрав ключі від автомобіля, сумку з особистими речами, сів за кермо і поїхав з місця злочину", — йдеться у повідомленні.

Згодом зловмисника затримали та оголосили підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої, незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконному носінні і зберіганні боєприпасів. Наразі досудове розслідування триває.

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Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, під час обшуку у будинку злочинця було виявлено корпус гранати Ф-1 та запал, а також документи про непридатність до військової служби за станом здоров'я.

А 19 вересня у Київській області чоловік забив до смерті перехожого. Зловмисника вже затримали правоохоронці, які оголосили йому підозру.

Київ зброя вбивство стрілянина прокуратура

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