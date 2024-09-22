В Киевской области задержали стрелка из автомата

Правоохранители задержали стрелка из автомата. Фото: скриншот

В Киевской области полиция задержала стрелка, открывшего огонь из автомата. В результате нападения ранения получили два человека.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в воскресенье, 22 сентября.

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В Киевской области задержали стрелка

В Обуховском районе 22 сентября около двух часов дня в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный зашел в магазин и начал хаотически стрелять. Он ранил продавщицу и владельца заведения, после чего скрылся.

Стражи порядка прибыли на место происшествия и вызвали медицинскую помощь. Также они установили личность злоумышленника и начали операцию по задержанию стула. Им оказался 36-летний, ранее судимый местный житель.

Правоохранители оперативно задержали 36-летнего ранее судимого фигуранта в процессуальном порядке.

Раненым медики оказали помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает. Мужчине грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Напомним, во время обыска в доме преступника были обнаружены корпус гранаты Ф-1 и пыл, а также документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

А 19 сентября в Киевской области мужчина забил до смерти прохожего . Злоумышленника уже задержали объявившие ему подозрение правоохранители.