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На Київщині жінка скинула собаку із залізничного мосту — у поліції відреагували

4 липня 2024 19:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Скинула собаку з мосту на Київщину - поліція шукає жінку
Поліція на місці інциденту. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

До правоохоронців Київської області днями надійшло звернення про те, що жінка викинула собаку із залізничного мосту. Тварині надали допомогу у ветеринарній клініці.

Про це повідомила пресслужба Поліції Київської області у четвер, 4 липня.

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"Днями до поліції звернулася громадянка та повідомила, що місцева жителька скинула собаку із залізничного мосту", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що до цього може бути причетна 65-річна жінка. Наразі з'ясовуються всі обставини події та встановлюються можливі свідки.

скинула з моста собаку на Київщині
Міст, з якого скинули собаку. Фото: Нацполіція

У поліції розповіли, що завдяки спільним зусиллям небайдужих громадян та волонтерів собаку відвезли до ветеринарної клініки для обстеження та надання необхідної допомоги.

Розпочато досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Нагадаємо, київська поліція затримала чоловіка, який ножицями завдав тяжких поранень перехожому. Зазначається, що зловмисник перебував у нетверезому стані.

Також ми писали, що в Оболонському районі Києва затримали 38-річного чоловіка, який збував психотропні речовини. 

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