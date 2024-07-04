Скинула собаку з мосту на Київщину - поліція шукає жінку

Поліція на місці інциденту. Фото: Нацполіція

До правоохоронців Київської області днями надійшло звернення про те, що жінка викинула собаку із залізничного мосту. Тварині надали допомогу у ветеринарній клініці.

Про це повідомила пресслужба Поліції Київської області у четвер, 4 липня.

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Скинула собаку з мосту

"Днями до поліції звернулася громадянка та повідомила, що місцева жителька скинула собаку із залізничного мосту", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що до цього може бути причетна 65-річна жінка. Наразі з'ясовуються всі обставини події та встановлюються можливі свідки.

Міст, з якого скинули собаку. Фото: Нацполіція

У поліції розповіли, що завдяки спільним зусиллям небайдужих громадян та волонтерів собаку відвезли до ветеринарної клініки для обстеження та надання необхідної допомоги.

Розпочато досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Нагадаємо, київська поліція затримала чоловіка, який ножицями завдав тяжких поранень перехожому. Зазначається, що зловмисник перебував у нетверезому стані.

Також ми писали, що в Оболонському районі Києва затримали 38-річного чоловіка, який збував психотропні речовини.