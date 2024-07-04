Сбросила собаку с моста на Киевщине - полиция ищет женщину

Полиция на месте инцидента. Фото: Нацполиция

В полицию Киевской области на днях поступило обращение о том, что женщина выбросила собаку с железнодорожного моста. Животному оказали помощь в ветеринарной клинике.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киевской области в четверг, 4 июля.

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Сбросила собаку с моста

"На днях в полицию обратилась гражданка и сообщила, что местная жительница сбросила собаку с железнодорожного моста", — говорится в сообщении.

Стражи порядка установили, что к этому может быть причастна 65-летняя женщина. Выясняются все обстоятельства происшествия и устанавливаются возможные свидетели.

Мост, с которого сбросили собаку. Фото: Нацполиция

В полиции рассказали, что благодаря совместным усилиям неравнодушных граждан и волонтеров собаку отвезли в ветеринарную клинику для обследования и оказания необходимой помощи.

Начато досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными.

Напомним, киевская полиция задержала мужчину, который ножницами нанес тяжелые ранения прохожему. Отмечается, что злоумышленник находился в нетрезвом состоянии.

Также мы писали, что в Оболонском районе Киева задержали 38-летнего мужчину, который сбывал психотропные вещества.