Сбросила собаку с моста на Киевщине - полиция ищет женщину

На Киевщине женщина сбросила собаку с железнодорожного моста — в полиции отреагировали
В полицию Киевской области на днях поступило обращение о том, что женщина выбросила собаку с железнодорожного моста. Животному оказали помощь в ветеринарной клинике.
Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киевской области в четверг, 4 июля.
Сбросила собаку с моста
"На днях в полицию обратилась гражданка и сообщила, что местная жительница сбросила собаку с железнодорожного моста", — говорится в сообщении.
Стражи порядка установили, что к этому может быть причастна 65-летняя женщина. Выясняются все обстоятельства происшествия и устанавливаются возможные свидетели.
В полиции рассказали, что благодаря совместным усилиям неравнодушных граждан и волонтеров собаку отвезли в ветеринарную клинику для обследования и оказания необходимой помощи.
Начато досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными.
Напомним, киевская полиция задержала мужчину, который ножницами нанес тяжелые ранения прохожему. Отмечается, что злоумышленник находился в нетрезвом состоянии.
Также мы писали, что в Оболонском районе Киева задержали 38-летнего мужчину, который сбывал психотропные вещества.
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