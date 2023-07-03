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В Киевской области нашли повешенной 13-летнюю девочку

3 июля 2023 15:27
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области нашли повешенной 13-летнюю девочку
Лада Белоус. Фото: соцсети
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 3 июля, в Василькове (Киевская область) обнаружили повешенной 13-летнюю девочку. Лада Билоус совершила самоубийство, ребенок был ученицей местной школы №2.

Об этом сообщает издание 44.ua.

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Отмечается, что накануне ужасного инцидента школьница пошла на прогулку с друзьями. Вечером, а именно в 17:30, девочка простилась со сверстниками у кинотеатра "Дружба".

После этого ребенка уже никто не видел.

В Киевской области нашли повешенной 13-летнюю девочку Ладу Билоус. Скриншот

Родственники сразу обратились в полицию. Правоохранители приступили к поиску ребенка.

По данным следствия, сегодня, 3 июля, в 06:38 тело Лады обнаружили. Девочка повесилась.

"Ладочку нашли. К сожалению, повесилась. Родителям сообщили. Сама. Есть записки. Наш ангел", — говорится в сообщении.

Что именно стало причиной рокового решения ребенка, не разглашается.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве нет ограничений по использованию укрытий. Бомбоубежища и хранилища в учебных заведениях города используются по назначению.

Добавим, Киевская городская прокуратура разоблачила группу лиц, оказывавших услуги по анонимизации телефонных звонков из России в Украину. Ей инкриминируют ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 УК Украины.

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