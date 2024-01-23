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На Київщині зросла кількість постраждалих через ракетну атаку

23 січня 2024 09:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ракетний удар по Київській області 23 січня — відомі наслідки
Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: t.me/VA_Kyiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Станом на зараз відомо, що внаслідок ворожої атаки на Київську область сьогодні зранку, постраждали троє людей. Наразі їм надається перша допомога. 

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації

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В ОВА розповіли, що сьогодні Київська область відбила чергову масовану ракетну атаку ворога. Сили ППО успішно відпрацювали по ворожих цілях, але є руйнування ат постраждалі внаслідок падіння уламків. 

"За попередньою інформацією внаслідок падіння уламків російських ракет станом на 08:30 маємо дані про трьох постраждалих. Наразі людям надається перша допомога", — йдеться у повідомленні. 

Також відомо, що в декількох громадах пошкоджені три багатоповерхівки, приватні будинки та господарчі споруди, десять легкових авто, кафе, ліквідовується пожежа на парковці біля одного з житлових комплексів.

"На місцях працюють всі оперативні служби. Більш детальна інформація  щодо пошкоджень та потерпілих — згодом. Працюємо. Наслідки атаки ліквідовуємо. Всі отримають необхідну допомогу", — додали у відомстві. 

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Нагадаємо, російські війська здійснили ракетну атаку на Україну, зокрема, на Київ вранці, 23 січня. Внаслідок обстрілів у Дарницькому районі уламки ворожої ракети впали на житловий будинок.

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу столиці зросла до десяти осіб. 

Додамо, внаслідок ракетної атаки по Києву в місті є значні руйнування. Палають автівки, нежитлове приміщення, на місцях працюють усі екстренні служби. 

Київ
обстріли
ракети
війна в Україні
ракетний удар

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