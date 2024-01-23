Ракетний удар по Київській області 23 січня — відомі наслідки

На Київщині зросла кількість постраждалих через ракетну атаку
Станом на зараз відомо, що внаслідок ворожої атаки на Київську область сьогодні зранку, постраждали троє людей. Наразі їм надається перша допомога.
Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.
Ракетний удар по Києву 23 січня: які наслідки
В ОВА розповіли, що сьогодні Київська область відбила чергову масовану ракетну атаку ворога. Сили ППО успішно відпрацювали по ворожих цілях, але є руйнування ат постраждалі внаслідок падіння уламків.
"За попередньою інформацією внаслідок падіння уламків російських ракет станом на 08:30 маємо дані про трьох постраждалих. Наразі людям надається перша допомога", — йдеться у повідомленні.
Також відомо, що в декількох громадах пошкоджені три багатоповерхівки, приватні будинки та господарчі споруди, десять легкових авто, кафе, ліквідовується пожежа на парковці біля одного з житлових комплексів.
"На місцях працюють всі оперативні служби. Більш детальна інформація щодо пошкоджень та потерпілих — згодом. Працюємо. Наслідки атаки ліквідовуємо. Всі отримають необхідну допомогу", — додали у відомстві.
Нагадаємо, російські війська здійснили ракетну атаку на Україну, зокрема, на Київ вранці, 23 січня. Внаслідок обстрілів у Дарницькому районі уламки ворожої ракети впали на житловий будинок.
Кількість постраждалих внаслідок обстрілу столиці зросла до десяти осіб.
Додамо, внаслідок ракетної атаки по Києву в місті є значні руйнування. Палають автівки, нежитлове приміщення, на місцях працюють усі екстренні служби.
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