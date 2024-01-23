Ракетний удар по Київській області 23 січня — відомі наслідки

Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: t.me/VA_Kyiv

Станом на зараз відомо, що внаслідок ворожої атаки на Київську область сьогодні зранку, постраждали троє людей. Наразі їм надається перша допомога.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

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В ОВА розповіли, що сьогодні Київська область відбила чергову масовану ракетну атаку ворога. Сили ППО успішно відпрацювали по ворожих цілях, але є руйнування ат постраждалі внаслідок падіння уламків.

"За попередньою інформацією внаслідок падіння уламків російських ракет станом на 08:30 маємо дані про трьох постраждалих. Наразі людям надається перша допомога", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що в декількох громадах пошкоджені три багатоповерхівки, приватні будинки та господарчі споруди, десять легкових авто, кафе, ліквідовується пожежа на парковці біля одного з житлових комплексів.

"На місцях працюють всі оперативні служби. Більш детальна інформація щодо пошкоджень та потерпілих — згодом. Працюємо. Наслідки атаки ліквідовуємо. Всі отримають необхідну допомогу", — додали у відомстві.

Нагадаємо, російські війська здійснили ракетну атаку на Україну, зокрема, на Київ вранці, 23 січня. Внаслідок обстрілів у Дарницькому районі уламки ворожої ракети впали на житловий будинок.

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу столиці зросла до десяти осіб.

Додамо, внаслідок ракетної атаки по Києву в місті є значні руйнування. Палають автівки, нежитлове приміщення, на місцях працюють усі екстренні служби.