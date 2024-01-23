Ракетный удар по Киевской области 23 января — известные последствия

Последствия ракетного удара по Киеву Фото: t.me/VA_Kyiv

Сейчас известно, что в результате вражеской атаки на Киевскую область сегодня утром, пострадали три человека. Пока им предоставляется первая помощь.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

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В ОВА рассказали, что сегодня Киевская область отразила очередную массированную ракетную атаку врага. Силы ПВО успешно отработали по вражеским целям, но есть разрушения ат пострадавшие в результате падения обломков.

"По предварительной информации в результате падения обломков российских ракет по состоянию на 08:30 имеем данные о трех пострадавших. В настоящее время людям предоставляется первая помощь", — говорится в сообщении.

Также известно, что в нескольких громадах повреждены три многоэтажки, частные дома и хозяйственные постройки, десять легковых автомобилей, кафе, ликвидируется пожар на парковке возле одного из жилых комплексов.

"На местах работают все оперативные службы. Более подробная информация о повреждениях и пострадавших — со временем. Работаем. Последствия атаки ликвидируем. Все получат необходимую помощь", — добавили в ведомстве.

Напомним, российские войска совершили ракетную атаку на Украину, в частности, на Киев утром, 23 января. В результате обстрелов в Дарницком районе обломки вражеской ракеты упали на жилой дом.

Число пострадавших в результате обстрела столицы возросло до десяти человек.

В результате ракетной атаки по Киеву в городе есть значительные разрушения. Горят автомобили, нежилое помещение, на местах работают все экстренные службы.