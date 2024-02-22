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На киевской Оболони в озеро слили нефть, ведется расследование

22 февраля 2024 13:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На киевской Оболони в озеро слили нефть, ведется расследование
Озеро Кирилловское на Оболони в Киеве. Фото: t.me/kyiv_pro_office
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве на Оболони неизвестные слили нефтепродукты в озеро Кирилловское. Проводятся первоочередные следственные действия по факту загрязнения.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в четверг, 22 февраля.

Загрязнение озера Кирилловское

В ходе мониторинга социальных сетей Оболонской окружной прокуратурой города Киева обнаружена информация о загрязнении озера "Кирилловское", расположенного в Оболонском районе.

Прокуроры вместе с работниками Оболонского управления полиции выехали на место происшествия для фиксации обстоятельств и сбора образцов загрязненной воды.

При осмотре правоохранители обнаружили на поверхности озера маслянистые пятна с характерным запахом. Это может свидетельствовать о сливе нефтепродуктов.

"По факту нарушения правил охраны вод (водных объектов), если это повлекло загрязнение поверхностных или подземных вод и водоносных горизонтов, источников питьевых, лечебных вод или изменение их природных свойств, или истощение водных источников и создало опасность для жизни, здоровья людей или для окружающей среды начато досудебное расследование", — говорится в сообщении.

Оболонская окружная прокуратура выдвинула рекомендации по проведению первоочередных мероприятий в уголовном производстве с целью эффективного расследования фактов загрязнения водоемов, установления размера нанесенного ущерба, определения источников загрязнения и установления лиц, причастных к этим событиям.

К тому же во избежание распространения загрязнения водоема, утечка засыпана специальным сорбентом.

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Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, депутаты горсовета Киева от партии столичного главы Виталия Кличко отказались в составе спецкомиссии от органа власти посещать аварийный участок метро Киева для выяснения причин аварии в подземке. Свои поступки они аргументируют необходимостью изучать документацию, полученную от метрополитена.

Также прокуратура через суд взыскала более 220 тысяч гривен из общества, которое не платило Киеву за пользование землей на Подоле. Нарушители владели земельным участком более двух лет.

Киев
прокуратура
нефть
расследование
озеро

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