Депутати від партії Кличка не підуть на оцінку аварійної гілки метро — деталі

Одна з проблемних ділянок тунелю станції метро "Деміївська". Фото: Новини.LIVE

Депутати міськради Києва від партії столичного голови Віталія Кличка, відмовилися у складі спецкомісії від органу влади відвідувати аварійну ділянку метро Києва для з'ясування причин аварії в підземці. Свої вчинки вони аргументують необхідністю вивчати документацію, отриману від метрополітену.

Про це повідомляє "Інформатор".

Депутати Кличка саботують відновлення тунелю метро

Як повідомляється, через загрозу переведення в аварійний режим станції метро "Героїв Дніпра", нардеп від фракції "Слуга народу" Андрій Вітренко закликав провести виїзне засідання спецкомісії, аби оцінити наявність ризиків. Засідання ухвалили провести вночі у п'ятницю, аби не заважати руху електропоїздів, і ознайомитись з даними спецжурналу, в який вносяться показники стану перегонних тунелів.

Проте переважна більшість членів комісії від фракції "Удар" не дали згоду на таке пізнє засідання, або проігнорували Вітренка. Голова комісії, нардеп від "Євросолідарності" Олександр Тимченко заявив, що засідання буде "імітацією діяльності", тоді як першочергова задача — вивчити надані комісії документи від метрополітену.

Допис Тимченка. Джерело: Facebook

"Дехто із колег говорить про те, що не треба сидіти в кабінеті та вивчати документацію, а треба їздити та оглядати станції та тунелі метро. Я — за всі можливі методи вивчення проблеми, але якщо є пропозиції, то потрібна конкретика: де саме робимо обстеження та що плануємо там побачити? На жаль, цієї конкретики від колег немає", — пише Тимченко у Facebook.

В Київраді обурені недбалістю колег

На думку Вітренка, столична влада влаштовує саботаж роботі комісії. Він акцентував, що в її складі перебувають нардепи "провладних" політсил, які виявляють недбалість щодо публічного інформування про те, що встановила комісія

"Мої колеги перетворилися на кабінетних депутатів - від вивчення ситуації їх захищає кількість документів. А йти до людей, спускатися на станції та у тунелі вони не хочуть — я декілька разів намагався їх запросити, ініціював виїзне засідання, але бачимо, що колеги кволо реагують на мої звернення", — зазначив Вітренко в етері одного з телеканалів.

У складі комісії перебувають наступні нардепи:

Дмитро Білоцерковець та Михайло Іщенко ("Удар");

Олександр Тимченко та Вікторія Пташник ("Євросолідарність");

Ігор Галайчук ("Батьківщина");

Вадим Іванченко ("Єдність");

Тарас Козак("Голос").

"ЄС" та УДАР дійсно переважають у списку комісії, і, за бажанням, могли б влаштувати виїзне засідання. Однак, як заявив виданню один з нардепів, на попередньому засіданні й самого Вітренка не було — він був пристуній онлайн.

Аварія в київському метро — що відомо

Нагадаємо, раніше в Києві зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". На опублікованих в мережі кадрах, стало зрозуміло, що між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" відбулася розгерметизація тунелю, внаслідок чого колії швидко затоплювалися водою.

Мер столиці Віталій Кличко вийшов у терміновий прямий ефір зі станції метро "Деміївська", проте під час включення, коментуючи ремонтні роботи, не зміг добрати слів.

Водночас КМДА ухвалила рішення запустити 97 наземних маршрутів замість закритої ділянки метро. Проте згодом встановили, що це рішення неефективне через постійні затори у столиці та простій під час повітряних тривог.

Додатково з'ясувалося, що під час ухвалення бюджету столиці на 2024 рік "Київський метрополітен" не отримав жодної гривні на ремонт пошкодженої ділянки, тоді як мільярди гривень спрямували на дороги. Натомість під потоп потрапила станція метро "Вирлиця".

Згодом столичний голова розповів, що повноцінне відновлення аварійної гілки метро може статися до кінця літа поточного року.