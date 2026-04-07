На Контрактовой площади Киева демонтируют колесо обозрения: фото

В Киеве на Контрактовой площади демонтируют колесо обозрения. По состоянию на вторник, 7 апреля, конструкцию разбирают. Оно работало в столице с 2017 года, но причиной для демонтажа стало аварийное состояние.

С площадки уже вывозят кабинки колеса обозрения. Аттракцион окончательное покидает Контрактовую площадь.

Колесо стало заметной частью пространства Подола, но его размещение вызвало дискуссии среди горожан и специалистов по охране культурного наследия.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Департамент территориального контроля Киева, в декабре прошлого года закрыли колесо обозрения на Подоле. Владелец согласился демонтировать его по требованию прокуратуры.

Ранее в прокуратуре показали состояние аттракциона на Подоле. В частности, его опорная металлическая конструкция размещена на деревянных брусьях, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Кроме того, должностным лицам КГГА объявили подозрения.