Главная Киев На Контрактовой площади Киева демонтируют колесо обозрения: фото

На Контрактовой площади Киева демонтируют колесо обозрения: фото

Дата публикации 7 апреля 2026 13:31
На Контрактовой площади Киева демонтируют колесо обозрения: фото
Колесо обозрения на Контрактовой площади. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

В Киеве на Контрактовой площади демонтируют колесо обозрения. По состоянию на вторник, 7 апреля, конструкцию разбирают. Оно работало в столице с 2017 года, но причиной для демонтажа стало аварийное состояние.

Об этом сообщил журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Демонтаж колеса обозрения в Киеве

С площадки уже вывозят кабинки колеса обозрения. Аттракцион окончательное покидает Контрактовую площадь.

Демонтаж колеса огляду в Києві у квітні 2026 року
В Киеве разбирают колесо обозрения на Подоле. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн
Колесо огляду на Контрактовій площі Києва
Демонтаж колеса обозрения в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Колесо стало заметной частью пространства Подола, но его размещение вызвало дискуссии среди горожан и специалистов по охране культурного наследия.

Демонтаж атракціону на Подолі у Києві
Демонтаж колеса обозрения на Контрактовой площади. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн
Демонтаж колеса огляду на Контрактовій площі
Демонтаж аттракциона в Киеве на Подоле. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Департамент территориального контроля Киева, в декабре прошлого года закрыли колесо обозрения на Подоле. Владелец согласился демонтировать его по требованию прокуратуры.

Ранее в прокуратуре показали состояние аттракциона на Подоле. В частности, его опорная металлическая конструкция размещена на деревянных брусьях, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Кроме того, должностным лицам КГГА объявили подозрения.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
