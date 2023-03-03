На північній околиці Києва можуть лунати вибухи: у КМВА назвали причину

Мешканцій області та столиці закликали зберігати спокій

Сьогодні, 3 березня, на північній околиці Києва можуть лунати вибухи. У Вишгородському районі будуть знищувати вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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"На північній околиці Києва можуть лунати гучні звуки вибухів! Це працюють наші сапери. Сьогодні, 3 березня, у Вишгородському районі знищуватимуть вибухонебезпечні предмети", — йдеться в повідомленні.

У КМВА закликали людей зберігати спокій та під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Нагадаємо, у Києві удосконалюють систему оповіщення населення про надзвичайні ситуації. Робота над цим розпочалася ще до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Також ми писали, що гендиректорка Музею історії Києва Діана Попова звернулася до адміністрації з пропозицією перейменувати філії установи. Йдеться, зокрема, про Київський музей імені Олександра Пушкіна.

Додамо, у середу, 1 березня, об 11:33 у Києві та області була оголошена повітряна тривога. Протиповітряна оборона збила російський безпілотник у небі над Київською областю.