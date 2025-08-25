У Києві дозволили демонтаж пам’ятки XIX століття на Подолі

"Торговий дім". Фото: Київ.Фото

У Києві дозволили демонтаж архітектурної пам’ятки XIX століття "Торговий дім", розташованої на Подолі. Рішення ухвалив департамент охорони культурної спадщини, аргументуючи його необхідністю протиаварійних заходів.

Про це наш кореспондент Олександр Саюн повідомляє в ефірі День.LIVE.

Демонтаж "Торгового дому" на Подолі

Кореспондент Олександр Саюн розповів, що будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення. Водночас у проєкті, за його словами, відсутні будь-які реставраційні роботи чи технічний звіт, який би підтверджував аварійний стан споруд. Попри це, дозвіл на демонтаж було видано.

"У проєкті відсутні реставраційні роботи та технічний звіт про стан конструкцій, а самі будівлі не визнані аварійними у встановленому законом порядку", — зазначив Саюн.

На місці пам’ятки вже зафіксовані значні пошкодження: обвалена цегла, зарослі бур’янів, закладені вікна та графіті на фасадах. Прибудинкова територія перебуває у занедбаному стані. Активісти побоюються, що під виглядом "протиаварійних заходів" відбудеться фактичне знесення історичного комплексу.

