Головна Київ На Подолі знесли історичну будівлю — що відомо

На Подолі знесли історичну будівлю — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 17:29
У Києві дозволили демонтаж пам’ятки XIX століття на Подолі
"Торговий дім". Фото: Київ.Фото

У Києві дозволили демонтаж архітектурної пам’ятки XIX століття "Торговий дім", розташованої на Подолі. Рішення ухвалив департамент охорони культурної спадщини, аргументуючи його необхідністю протиаварійних заходів.

Про це наш кореспондент Олександр Саюн повідомляє в ефірі  День.LIVE.

Читайте також:

Демонтаж "Торгового дому" на Подолі

Кореспондент Олександр Саюн розповів, що будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення. Водночас у проєкті, за його словами, відсутні будь-які реставраційні роботи чи технічний звіт, який би підтверджував аварійний стан споруд. Попри це, дозвіл на демонтаж було видано.

"У проєкті відсутні реставраційні роботи та технічний звіт про стан конструкцій, а самі будівлі не визнані аварійними у встановленому законом порядку", — зазначив Саюн.

На місці пам’ятки вже зафіксовані значні пошкодження: обвалена цегла, зарослі бур’янів, закладені вікна та графіті на фасадах. Прибудинкова територія перебуває у занедбаному стані. Активісти побоюються, що під виглядом "протиаварійних заходів" відбудеться фактичне знесення історичного комплексу.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці затримали жінку, яка за гроші допомагала військовозобов’язаним уникати відповідальності, знімаючи їх із розшуку. Окрім цього, вона пропонувала клієнтам оформлення фейкового бронювання через власну компанію.

Раніше ми також інформували, що 25 серпня у центральних районах Києва діяли обмеження руху через проведення охоронних заходів, пов’язаних із перебуванням у місті іноземних делегацій.

Київ знесення пам'ятки культура спадщина
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
