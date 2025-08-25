Видео
На Подоле снесли историческое здание — что известно

На Подоле снесли историческое здание — что известно

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 17:29
В Киеве разрешили демонтаж памятника XIX века на Подоле
"Торговый дом". Фото: Киев.Фото

В Киеве разрешили демонтаж архитектурного памятника XIX века "Торговый дом", расположенного на Подоле. Решение принял департамент охраны культурного наследия, аргументируя его необходимостью противоаварийных мероприятий.

Об этом наш корреспондент Александр Саюн сообщает в эфире День.LIVE.

Читайте также:

Демонтаж "Торгового дома" на Подоле

Корреспондент Александр Саюн рассказал, что здание является памятником архитектуры местного значения. В то же время в проекте, по его словам, отсутствуют какие-либо реставрационные работы или технический отчет, который бы подтверждал аварийное состояние сооружений. Несмотря на это, разрешение на демонтаж было выдано.

"В проекте отсутствуют реставрационные работы и технический отчет о состоянии конструкций, а сами здания не признаны аварийными в установленном законом порядке", — отметил Саюн.

На месте памятника уже зафиксированы значительные повреждения: обвалившийся кирпич, заросли сорняков, заложенные окна и граффити на фасадах. Придомовая территория находится в запущенном состоянии. Активисты опасаются, что под видом "противоаварийных мероприятий" состоится фактический снос исторического комплекса.

Напомним, что в Киеве правоохранители задержали женщину, которая за деньги помогала военнообязанным избегать ответственности, снимая их с розыска. Кроме этого, она предлагала клиентам оформление фейкового бронирования через собственную компанию.

Ранее мы также информировали, что 25 августа в центральных районах Киева действовали ограничения движения из-за проведения охранных мероприятий, связанных с пребыванием в городе иностранных делегаций.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
