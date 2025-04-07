Скільки було витрачено грошей із бюджету Києва на приватну охорону Кличка

Мер Києва Віталій Кличко зі своєю охороною. Фото: Муніципальна охорона

Депутат Київської міської ради IX скликання Андрій Вітренко розкрив, скільки із бюджету Києва було витрачено на муніципальну охорону міського голови столиці Віталія Кличка. За його даними, бюджет столиці зазнав збитків на один мільярд гривень лише за останні три роки.

Про це Вітренко повідомив у Telegram у понеділок, 7 квітня.

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Скільки із бюджету Києва витрачено на охорону Кличка

"Понад мільярд гривень втрат для бюджету Києва на "приватну армію" мера замість реальної безпеки громади", — сказав депутат Вітренко.

Він зазначив, що муніципальна охорона, яку колись презентували як захист міста та працевлаштування ветеранів, фактично перетворилася на непрозору структуру із надмірним фінансуванням та сумнівним функціоналом.

На його думку, "по факту" громада Києва отримала:

скандали навколо силового супроводу приватних інтересів оточення міського голови;

вартість охорони, що майже вдвічі вища за ринкову;

один мільярд збитків тільки за останні три роки;

бронювання від мобілізації охоронців, які цілком могли б працювати у приватних структурах.

З огляду на це, щоб покласти край невиправданим витратам і повернути контроль громаді, Вітренко вже ініціював створення Тимчасової контрольної комісії Київради.

"Поки що її створення саботується, але ми дотиснемо. Її завдання — перевірити ефективність розподілу коштів, законність закупівель і реальні результати діяльності "Муніципальної охорони", — пояснив посадовець.

Скриншот повідомлення Вітренка/Facebook

Нагадаємо, що 3 квітня засідання Київської міської ради вперше за довгий час провів Кличко. Це відбулося через тимчасове усунення секретаря Володимира Бондаренка, який фігурує у справі "Чисте місто".

Після цього депутата Андрій Вітренко розкритикував це засідання Київської міської ради. Він сказав, що воно є "100% ганьбою".