Сколько было потрачено денег из бюджета Киева на частную охрану Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко со своей охраной. Фото: Муниципальная охрана

Депутат Киевского городского совета IX созыва Андрей Витренко раскрыл, сколько из бюджета Киева было потрачено на муниципальную охрану городского головы столицы Виталия Кличко. По его данным, бюджет столицы понес убытки на один миллиард гривен только за последние три года.

Об этом Витренко сообщил в Telegram в понедельник, 7 апреля.

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Сколько из бюджета Киева потрачено на охрану Кличко

"Более миллиарда гривен потерь для бюджета Киева на "частную армию" мэра вместо реальной безопасности общества", — сказал депутат Витренко.

Он отметил, что муниципальная охрана, которую когда-то презентовали как защиту города и трудоустройство ветеранов, фактически превратилась в непрозрачную структуру с чрезмерным финансированием и сомнительным функционалом.

По его мнению, "по факту" община Киева получила:

скандалы вокруг силового сопровождения частных интересов окружения городского головы;

стоимость охраны, которая почти вдвое выше рыночной;

один миллиард убытков только за последние три года;

бронирование от мобилизации охранников, которые вполне могли бы работать в частных структурах.

Учитывая это, чтобы положить конец неоправданным расходам и вернуть контроль общине, Витренко уже инициировал создание Временной контрольной комиссии Киевсовета.

"Пока что ее создание саботируется, но мы дожмем. Ее задача — проверить эффективность распределения средств, законность закупок и реальные результаты деятельности "Муниципальной охраны", — объяснил чиновник.

Скриншот сообщения Витренко/Facebook

Напомним, что 3 апреля заседание Киевского городского совета впервые за долгое время провел Кличко. Это произошло из-за временного отстранения секретаря Владимира Бондаренко, который фигурирует в деле "Чистый город".

После этого депутата Андрей Витренко раскритиковал это заседание Киевского городского совета. Он сказал, что оно является "100% позором".