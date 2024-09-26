У Києві виникла тиснява в метро — яка причина

Люди заходять у вагон метро в Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Після відбою повітряної тривоги в Києві вранці виникла тиснява в метро. Особливе скупчення пасажирів було на синій гілці через запізнення потягу.

Про це повідомляють місцеві пабліки у четвер, 26 вересня.

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У Києві після оголошення відбою повітряної тривоги вранці 26 вересня в метрополітені виникла значна тиснява. Особливе скупчення людей було на синій гілці, де через технічний збій один із потягів затримався на десять хвилин.

Інтервал руху поїздів наразі — близько десяти хвилин.

Нагадаємо, у ніч проти 26 вересня росіяни атакували Україну 78 ударними дронами та шістьма ракетами.

Внаслідок атаки на столицю в чотирьох житлових будинках пошкоджені вікна та близько 20 припаркованих автомобілів. Загалом в напрямку міста прямувало понад 15 російських безпілотників.

Згодом у Києві знову оголосили тривогу та було чути вибухи. Ракетна небезпека була оголошено через зліт МіГ-31К та запуски "Кинджалів".