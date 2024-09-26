У Києві виникла тиснява в метро — яка причина

На синій гілці метро у Києві утворилось скупчення людей — яка причина
Після відбою повітряної тривоги в Києві вранці виникла тиснява в метро. Особливе скупчення пасажирів було на синій гілці через запізнення потягу.
Про це повідомляють місцеві пабліки у четвер, 26 вересня.
На станціях метро купа людей
У Києві після оголошення відбою повітряної тривоги вранці 26 вересня в метрополітені виникла значна тиснява. Особливе скупчення людей було на синій гілці, де через технічний збій один із потягів затримався на десять хвилин.
Інтервал руху поїздів наразі — близько десяти хвилин.
Нагадаємо, у ніч проти 26 вересня росіяни атакували Україну 78 ударними дронами та шістьма ракетами.
Внаслідок атаки на столицю в чотирьох житлових будинках пошкоджені вікна та близько 20 припаркованих автомобілів. Загалом в напрямку міста прямувало понад 15 російських безпілотників.
Згодом у Києві знову оголосили тривогу та було чути вибухи. Ракетна небезпека була оголошено через зліт МіГ-31К та запуски "Кинджалів".
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