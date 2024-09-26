В Киеве возникла давка в метро - какая причина

Люди входят в вагон метро в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

После отбоя воздушной тревоги в Киеве утром возникла давка в метро. Особое скопление пассажиров было на синей ветке из-за опоздания поезда.

Об этом сообщают местные паблики в четверг, 26 сентября.

Читайте также:

На станциях метро скопление людей

В Киеве после объявления отбоя воздушной тревоги утром 26 сентября в метрополитене возникла значительная давка. Особое скопление людей было на синей ветке, где из-за технического сбоя один из поездов задержался на десять минут.

Интервал движения поездов сейчас около десяти минут.

Напомним, в ночь на 26 сентября россияне атаковали Украину 78 ударными дронами и шестью ракетами.

В результате атаки на столицу в четырех жилых домах повреждены окна и около 20 припаркованных автомобилей. Всего в направлении города следовало более 15 российских беспилотников.

Впоследствии в Киеве снова объявили тревогу и были слышны взрывы. Ракетная опасность была объявлена из-за взлета МиГ-31К и запусков "Кинжалов".