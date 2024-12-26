Станция Лыбидская в Киеве — возобновительные работы на эскалаторе завершены

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве утром 26 декабря на станции метро "Лыбидская" завершили восстановительные работы на эскалаторе. Вечером 25 декабря на одном из эскалаторов на спуске в механизм попала обувь пассажира, что привело к его остановке.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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В 06:18 26 декабря в КГГА сообщили, что восстановительные работы на эскалаторе станции "Лыбидская" завершены и станция уже работает в обычном режиме.

Скриншот сообщения КГГА

Накануне вечером 25 декабря ведомство сообщило, что станция "Лыбидская" закрыта для пассажиров на вход, несмотря на то, что поезда совершали остановки по обоим путям станции. Как выяснилось, на одном из эскалаторов на спуске в механизм попала обувь пассажира, что привело к его остановке.

"На одном из эскалаторов, работавшего на спуск, через заступ за ограничительную линию, в механизм попала обувь одного из пассажиров. Это привело к остановке эскалатора. На место вызвали скорую медицинскую помощь. Также на месте находятся специалисты по ремонту эскалаторов", — говорилось в сообщении.

Скриншот сообщения КГГА

Незадолго стало известно, что к ситуации причастен ребенок, его передали врачам скорой.

"Специалисты метрополитена производили замену и настройку некоторых элементов эскалатора. Эти работы крайне необходимы для их безопасной работы", — подчеркнули в КГГА.

Скриншот сообщения КГГА

Напомним, в Киеве заговорили о повышении стоимости проезда в городском транспорте, в частности, в метро и трамвае цену хотят поднять с 8 до 30 гривен.

Кроме того, в столице рассматривают возможность бесплатного проезда в метро для горожан. Финансирование подземки только на 1/4 идет по оплате проезда за транспорт.