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У київському метро просідають тунелі на ще одній ділянці — що каже влада

27 грудня 2023 11:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У київському метро просідають тунелі на ще одній ділянці — що каже влада
Столичний метрополітен. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві на ділянці метрополітену між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка" зафіксували просідання тунелів. Там планують провести плановий ремонт.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в інтерв'ю УП.

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"Просідає тунель, будуть планові роботи. Це питання своєчасного обстеження, своєчасного ремонту, підтримання його в робочому русі. Немає ніяких великих проблем", — сказав він.

За словами Поворозника, керівництво метрополітену обіцяє, що повністю рух поїздів перекривати не будуть. Ймовірно, що на ділянці організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони.

"Ми будемо зупиняти рух одним тунелем, а не двома одночасно. Це питання організації роботи в частині перевезення пасажирів. Будуть тимчасові проїзди, інша схема організації руху. Поїзди ніде не розвертатимуться, вони по черзі проїжджатимуть цю ділянку по одному тунелю", — зазначив посадовець КМДА.

Він додав, що нова схема організації руху передбачатиме довші інтервали між поїздами. Водночас буде організовано додаткові маршрути наземного транспорту. Роботи планують почати влітку 2024 року.

Нагадаємо, що у Києві на Оболонсько-Теремківській лінії метрополітену ситуація стабільна, без критичних проблем у транспортній системі та без загрози життю людей. Також не зафіксовано затоплення жодної зі станцій.

Крім того, у Києві біля колишнього Деміївського ринку сталося просідання асфальту. Станом на 19 грудня ситуацію стабілізували і просідання припинилося. Тепер ділянка вулиці перебуває під постійним наглядом фахівців.

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