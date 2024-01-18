На станции метро "Святошин" в Киеве провели обследование — результаты проверки

Вагон Киевского метро. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве специалисты обследовали подземный переход на станции метро "Святошин". Накануне жители столицы заметили в вестибюле трещины.

Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".

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Результаты обследования станции метро "Святошин"

Как известно, обследование проводилось 17 января.

"Сегодня в подземном переходе возле станции метро "Святошин" специалисты провели плановое обследование конструкций, а именно деформационного шва. Для выполнения работ, в частности в месте прохождения деформационного шва, была проведена частичная его расшивка. Обследование проводилось для дальнейшего усиления гидроизоляции. После проведения всех необходимые работы облицовки конструкций будут восстановлены", — говорится в сообщении.

Отмечается, что переход и сама станция метро работают в обычном режиме.

Информация об обследовании станции. Фото: скриншот

Что еще стоит знать о ремонте метро

Напомним, глава и основатель Офиса трансформации Максим Бахматов заявил, что тоннель метрополитена между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" могут открыть через годы. Не стоит ожидать, что это произойдет в ближайшее время.

Также мы писали, что в Киеве на участке метрополитена между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" зафиксировали просадку тоннелей. Там планируется провести плановый ремонт.