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На станции метро "Святошин" в Киеве провели обследование — результаты проверки

18 января 2024 11:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На станции метро "Святошин" в Киеве провели обследование — результаты проверки
Вагон Киевского метро. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве специалисты обследовали подземный переход на станции метро "Святошин". Накануне жители столицы заметили в вестибюле трещины.

Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".

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Результаты обследования станции метро "Святошин"

Как известно, обследование проводилось 17 января.

"Сегодня в подземном переходе возле станции метро "Святошин" специалисты провели плановое обследование конструкций, а именно деформационного шва. Для выполнения работ, в частности в месте прохождения деформационного шва, была проведена частичная его расшивка. Обследование проводилось для дальнейшего усиления гидроизоляции. После проведения всех необходимые работы облицовки конструкций будут восстановлены", — говорится в сообщении.

Отмечается, что переход и сама станция метро работают в обычном режиме.

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Информация об обследовании станции. Фото: скриншот

Что еще стоит знать о ремонте метро

Напомним, глава и основатель Офиса трансформации Максим Бахматов заявил, что тоннель метрополитена между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" могут открыть через годы. Не стоит ожидать, что это произойдет в ближайшее время.

Также мы писали, что в Киеве на участке метрополитена между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" зафиксировали просадку тоннелей. Там планируется провести плановый ремонт.

Киев
ремонт
метро
авария
транспорт
столица

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