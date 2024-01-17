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У Київському метро пішов сніг — що сталося

17 січня 2024 21:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Київському метро пішов сніг — що сталося
Вагон Київського метро. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У мережі поширили відео, на якому видно, як вагон Київського метро засипає снігом. Як пишуть користувачі соцмереж, ймовірно, в даху потяга виникла тріщина.

Про це повідомляють українські телеграм-канали.

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Наразі достеменно невідомо, коли було зняте відео, однак зазначається що подія сталася між станціями "Лісова" та "Чернігівська" на червоній гілці метро.

Нагадаємо, голова та засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов заявив, що тунель метрополітену між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" можуть відкрити через роки. Не варто чекати, що це відбудеться найближчим часом.

Додамо, у вестибюлі станції метро "Академмістечко" через стелю почала просочуватися вода. Волога вже встигла зіпсувати стіни та штукатурку.

Раніше ми писали, що у Києві на ділянці метрополітену між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка" зафіксували просідання тунелів. Там планують провести плановий ремонт.

Київ
метро
Україна
сніг
подія

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